Pachl: Rola doktora Holoubka bola Hynkovi Čermákovi napísaná na mieru

Bratislava 8. novembra (TASR) - Ten, kto ťa miloval je vianočná komédia, netradičná detektívka aj rodinný film, na ktorý sa môže pozerať hocikto, od päťročného chlapca až po osemdesiatročnú babičku. Hovorí o svojom novom filme český režisér a scenárista Jan Pachl, ktorý slovenských divákov mohol zaujať predchádzajúcimi snímkami Gangster Ka a Gangster Ka: Afričan (2015).



Novinku nakrútil na motívy knihy Marie Poledňákovej. Autorky, ktorá má na svojom konte divácky obľúbené snímky S tebou mě baví svět alebo Jak vytrhnout velrybě stoličku, tentoraz však ponúka detektívku pre celú rodinu. "Základom zamotaného príbehu na pozadí kúpeľného mesta je nezvyčajná detektívna linka. Nezvyčajná preto, že detektívom nie sú policajti, ako to býva zvykom, ale riaditeľka hotela, jej dve deti, svokra, ktorá je všade...," približuje Pachl komediálne ladený príbeh zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho kúpeľného mesta. Zároveň podčiarkol, že z titulu Ten, kto ťa miloval, ktorý je Poledňákovej prvým kriminálnym románom, chceli tvorcovia urobiť peknú rodinnú vianočnú komédiu, ktorú od Marie diváci očakávajú.



Jednu z ústredných postáv stvárnil Václav Postránecký, diváci sa ďalej môžu tešiť na herecké výkony Pavla Řezníčka, Lívie Bielovič, Lukáša Vaculíka či Evy Holubovej, ktorá si zahrala svokru Kalinovú. "Stál som si za tým, aby ju hrala práve ona, pretože na postavu dotieravej svokry, ktorá všade bola, všetko videla, málokedy na hranici znesiteľnosti, mi Eva prišla úplne skvelá. Navyše som počas natáčania zistil, že jej postava má niečo spoločné aj s mojou matkou, takže súčasťou režijných pokynov bola hlboká životná empíria," priznáva Pachl. Podľa neho asi nikoho neprekvapí, že vo filme hrá Hynek Čermáka. "Vedel som, čo od neho môžem očakávať a že to rozhodne nebude klasický Hynek Čermák, rola doktora Holoubka mu bola napísaná na mieru, a to vôbec nehrá drsného hrdinu, ale naopak utiahnutého lúzra, päťdesiatnika, ktorému pretiekol živo pomedzi prsty," vysvetlil režisér.



Hlavnú ženskú postavu zveril slovenskej herečke Soni Norisovej, s ktorou v minulosti spolupracoval na adaptácii poviedky Bohumila Hrabala. "Už vtedy som hovoril, že by jej v budúcnosti sedela rola starostlivej matky, čo bolo aj naším zámerom," komentoval Pachl účinkovanie Norisovej v novinke, kde stvárňuje postavu riaditeľky luxusného hotela a čerstvú vdovu v jednej osobe. "Na rozdiel od ostatných postáv vo filme, ktoré sú nešikovní motáci a lúzri, je postava Vandy najviac realistická. Pri Soni som mal dojem, že ju ani nemusí nikam zložito smerovať, ona ten svoj príbeh prežila," konštatoval režisér filmu, ktorý má potešiť fanúšikov českých hercov a na svoje by si mali prísť aj milovníci detektívky.



Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť kpt. Kalina - nepodplatiteľný policajt, milujúci manžel, skvelý otec a báječný syn v jednej osobe, keby však iróniou osudu hneď na začiatku deja nezomrel pri autonehode. O mŕtvych len v dobrom, ale v súvislosti s Kalinom začínajú na povrch vychádzať podozrivé skutočnosti, vrátane okolností jeho smrti. Stačí pár nechcených indícií, fotiek, mierneho ohovárania zo strany blízkych a jeho manželke Vande sa zrúti svet dlho neotrasiteľnej dôvery. V snahe zistiť pravdu sa z Vandy stáva amatérsky detektív. Našťastie má pri sebe skvelý tím kriminalistov v podobe svojich dvoch malých synov s babičkou, a tiež jedného v živote nepraktického praktického doktora.



Detektívka pre celú rodinu je v kinách od štvrtka 8. novembra.