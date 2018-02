Pavol Demeš predstavil knihu o vzťahoch SR s USA od Nežnej revolúcie

Na snímke zľava štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok a veľvyslanec Spojených štátov v SR Adam Sterling. Foto: TASR/Marko Erd

Na snímke zahraničnopolitický analytik a bývalý šéf rezortu zahraničných vecí SR Pavol Demeš. Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 5. februára (TASR) – Najdôležitejším príspevkom Spojených štátov pre Slovensko počas 25 rokov jeho samostatnosti bola ich účasť na transformačnom a integračnom úsilí, predovšetkým pri snahe Slovenska vstúpiť do NATO. Na slávnostnej prezentácii knihy bývalého ministra medzinárodných vzťahov SR Pavla Demeša „Priateľ-partner-spojenec. Príbeh slovensko-amerických vzťahov od Nežnej revolúcie dodnes“ to v pondelok v Bratislave uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.Korčok vyzdvihol spôsob, akým USA zadefinovali svoju misiu v 90. rokoch v strednej Európe.povedal Korčok.Podľa neho tento slogan nie je v dnešnej dobe prežitý.upozornil Korčok. Dodal, že nenaplnenou misiou členských krajín EÚ je väčšia ústretovosť k integračným ambíciám krajín západného Balkánu.Autor knihy Pavol Demeš pre TASR vyzdvihol vzťahy so Spojenými štátmi ako kľúčové.povedal Demeš, ktorý je okrem iného občianskym aktivistom a zahraničnopolitickým analytikom.Kniha podľa neho hovorí o politikoch a diplomatoch, ktorí sa podieľali na vytváraní vzťahov Slovenska a USA od Nežnej revolúcie.Autor poukázal na protiklad vnímania USA v komunistickom Československu ako nepriateľskej krajiny s obratom po roku 1989, tak ako to zdôrazňuje aj prvé slovo titulu jeho knihy.spresnil Demeš. Pripomenul, že Slovensko ako samostatná krajina oslavuje 25. výročie vzťahov s USA a zároveň si pripomína aj storočnicu vzťahov s touto krajinou ako súčasť bývalého Československa.vysvetlil Demeš.Americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling na podujatí zdôraznil rolu početnej komunity amerických Slovákov, ktorí pomáhali rozvíjať vzťahy oboch krajín.povedal Sterling.uviedol pre TASR Sterling.