Pavol Habera a Team vypredávajú aj pridaný bratislavský koncert

Bratislava 15. augusta (TASR) – Päť slovenských miest už zažilo neskutočnú energiu, najväčšie hity, jedinečnú atmosféru a špičkový výkon v podaní Pavla Haberu a skupiny Team začiatkom leta. Na koncert v hlavnom meste si musia fanúšikovia počkať až do novembra. Nevedia sa však dočkať, svedčí o tom už vypredaný koncert 9. novembra a už aj viac ako 2000 vstupeniek, predaných na pridaný koncert 10. novembra. TASR informoval PR manažér Ján Kakaščík.



"Chcem to zažiť ešte raz", doslova prorocký názov má v prípade bratislavského koncertu turné Habera & Team Tour 2019 najnovší tohtoročný song od Pavla Haberu, ktorý nechýba ani v playliste na tejto šnúre. Po tom, čo sa už v júni vypredal ich koncert 9. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, nastalo zvažovanie: Pridať, či nepridať ďalší?



„Nebolo to ľahké rozhodnutie súhlasiť s ďalším pridaným koncertom turné. Áno, každého interpreta musí potešiť, keď je o jeho tvorbu záujem a k tomu info, že je zimák v Bratislave vypredaný päť mesiacov pred koncertom, je v našich končinách nie každodenná záležitosť, no určite by mi ten jeden koncert stačil. Rozhodujúci bol nakoniec len záujem fanúšikov, len to ma presvedčilo, pretože si ich vážime a keďže nehráme až tak často a už sa nachádzame v pokročilejšom veku života, ktovie či a koľkokrát nás ešte budú môcť vidieť hrať. Takže sa teším a určite si to všetci užijeme," uviedol pre médiá líder Pavol Habera.



Rozhodnutie o pridaní druhého koncertu bolo správne, svedčí o tom už viac ako 2000 predaných vstupeniek na pridaný dátum 10. novembra, pričom predaj bol spustený doslova len pred pár dňami... Pozitívna a neskutočná energia z letnej časti turné teda ešte nevyprchala. Toto je najlepšia správa pre všetkých fanúšikov, ktorí ešte nestihli žiadny z koncertov, alebo to chcú zažiť ešte raz.