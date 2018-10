Pavol Hammel a Prúdy zakončia turné galakoncertom, hosťom G. Presser

Koncertnú šnúru odštartovali Pavol Hammel a Prúdy 27. júla vystúpením v mestskom amfiteátri v Trnave a zakončia ju 9. decembra v bratislavskej Hant aréne, kde si pozval viacero hostí.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Pavol Hammel oslávi 7. decembra sedemdesiatiny. Osláviť ich chce spolu s fanúšikmi na The Best Of Tour 2018 na dvadsiatke koncertov doma aj v susednej Českej republike. Koncertnú šnúru odštartovali Pavol Hammel a Prúdy 27. júla vystúpením v mestskom amfiteátri v Trnave a zakončia ju 9. decembra v bratislavskej Hant aréne, kde si pozval viacero hostí. Koncerty Hammel venuje pamiatke svojich kolegov Mariána Vargu a Fedora Freša. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Bude to galaprogram so špeciálnymi hosťami. Pripomenieme si 50 rokov albumu Zvonky, zvoňte a moje okrúhle narodeniny. Svoje 60. narodeniny som oslavoval s kolegami na pódiu, kde zahrali Hex, Zuzana Smatanová, Peter Lipa, Peter Cmorik a iní hostia, ktorí spievali moje skladby. Bolo to veľmi príjemné. Tento koncert si celý odspievam ja,“ plánuje Pavol Hammel.



Bratislavský galakoncert bude mať zaujímavú scénu, ktorú pripravuje scénograf Marek Hollý. Koncert nasníma RTVS, takže ho uvidia zo záznamu aj fanúšikovia na televíznej obrazovke. Na koncertoch Prúdy predstavia výberovku The Best Of vydanú v decembri 2017. Ponúknu prierez celou tvorbou Prúdov, ako aj najväčšie hity Pavla Hammela z čias sólovej kariéry. Naživo zaznejú nezabudnuteľné skladby Zvoňte, zvonky, Smutná ranná električka, Podnájom, Čierna ruža, Medulienka či Chlapci z mesta. Muzikanti si pre divákov pripravili vyše dvojhodinovú šou, v ktorej ponúknu to najlepšie z 55-ročnej hudobnej histórie skupiny Prúdy.



„Každú skladbu ozvláštnim niečím novým, či už aranžérsky alebo tematicky. Prúdy to je vlastne vzácna ochranná známka tých najlepších muzikantov, ktorí sú ochotní hrať pod touto značkou. Preto mám aj dve kapely, jedna - to sú klasické Prúdy s Ferom Griglákom, aj keď už žiaľ bez dvoch základných členov. A druhá je moja unplugged česko-slovenská kapela, v ktorej hrajú Marcel Buntaj a Juraj Burian, plus traja českí muzikanti,“ vysvetľuje zostavu kapely Pavol Hammel. Pavol Hammel si na bratislavský koncert pripravil aj dva duety zo svojej autorskej dielne, ktoré si s ním zaspievajú speváčky Soňa Norisová a Andrea Zimányiová. Vzácnym hosťom bude Gábor Presser z maďarskej skupiny Locomotiv GT.



„S Gáborom si zaspievam pri klavírnom krídle jednu prekrásnu pesničku, ktorú pre mňa už dávno napísal, volá sa Túlavý psík. Gábor chodí každý rok na Bratislavské jazzové dni, sme dlhoroční kamaráti. Keďže ja viem trochu po maďarsky, vieme dobre komunikovať. My sme pôsobili súčasne s Locomotiv GT, Collegiom Musicom a Prúdmi. Takže sa dlho poznáme, on sa totiž tiež narodil v roku 1948. Bude mať v Budapešti dva svoje narodeninové koncerty. Ale teraz prijal pozvanie a ja sa naňho teším,“ dodáva Hammel.



Galakoncert zakončí pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, s ktorým Pavol Hammel zaspieva skladby Ľalia poľná a Vôľa bohov z baletu Everest z roku 2009. Hammel sľubuje aj záverečné prekvapenie z muzikálu Šľahačková princezná.