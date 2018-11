PETE BROWN exkluzívne pre TABLET.TV: Hudbu prekladám do textov

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bol britský skladateľ, textár a spevák Pete Brown.

Bratislava 2. novembra (TABLET.TV) – Zo všetkého, čomu sa v súčasnosti venujem, mám najradšej spievanie alebo nahrávanie. Aj napriek tomu, že som na to pristarý, z nejakého zvláštneho dôvodu dnes spievam lepšie než kedysi. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to uviedol britský skladateľ, textár a spevák Pete Brown.



Pete Brown je vo Veľkej Británii považovaný za žijúcu hudobnú legendu. Skôr ako začal spievať, bol básnikom. Jeho prvý literárny počin publikoval americký časopis Evergreen Review, keď mal Brown 14 rokov. Dnes už 77-ročný hudobník na svoj talent najviac upozornil v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, a to pri príležitosti hudobnej spolupráce s kapelou Cream. Z nej vzišli viaceré známe hity ako Sweet Wine, I Fell Free, White Room alebo Sunshine Of Your Love, na ktorých sa autorsky spolupodieľal.



Pozrite si reláciu Exkluzívne pre TABLET.TV s Radoslavom Šebom a jeho hosťom:





Pete Brown v súčasnej dobe spolupracuje aj s Mirom Žbirkom. Na jeho novom Double albume, ktorý predstavil v októbri tohto roka, je Brown autorom všetkých anglických textov. "Miro sa mi veľmi páčil. Som profesionálny textár, okrem iného, a vždy spolupracujem iba na niečom, čo sa mi páči. Tiež iba s ľuďmi, pri ktorých cítim, že funguje chémia. Keď je medzi nami vzájomne dobrý pocit. Miro sa mi veľmi páčil, páčilo sa mi, čo tvorí. Bolo to trochu nezvyčajné, prejsť do štýlu, ktorý obyčajne nerobím, ale čo bolo dobré, bolo to, že Miro ide do hĺbky. Nerobí veci iba povrchne, ale také, ktoré majú hlbší význam, ktoré majú emóciu. To ma utvrdilo v tom, aby som preňho napísal texty. Užíval som si to. Hneď prvá nahrávka bola úspešná, a tak sme urobili ďalšiu a zopakovalo sa to," zaspomínal na začiatky spolupráce so Žbirkom.



Žbirkova anglická skladba All My Days na albume Miro (2015) bola prvým singlom, ktorý bol výsledkom spolupráce s Pete Brownom. "Už vtedy sme predpokladali, že singel bude úspešný. Celé sa to zbehlo veľmi rýchlo. Spôsob, akým pracujeme, je ten, že Miro má predstavu o hudbe a potom si spieva nejaké náhodné slová a niekedy môžu byť dokonca aj v texte použité. Niekedy ich v skladbe použijeme. Veľmi často má veľa nápadov, ktoré mi pri písaní textov pomáhajú. Dá mi akoby stopu, ktorým smerom sa uberá a takisto svoju predstavu o tom, aká emócia má zo skladby ísť, aký príbeh má mať. Niekedy, nie vždy, niekedy navrhuje odlišné časovanie, niekedy navrhuje niečo z histórie, nejaké emócie v prípade zaľúbených piesní, ale vždy mi nejako dá tú správnu stopu, o čom tá-ktorá skladba napokon bude," opísal spoluprácu so Žbirkom.



Textára Browna, ako uviedol, pri tvorbe textov najviac inšpiruje hudobná predloha. Tvrdí, že tvorba textov na základe hudobnej predlohy je tvorivý proces, na ktorý si už zvykol. "Som zvyknutý preložiť hudbu do textu," zdôraznil.



Pete Brown počas svojej v poradí už štvrtej návštevy Slovenska exkluzívne pre TABLET.TV povedal, že uvažuje o koncertnej šnúre na Slovensku aj v susedných Čechách. "Je veľká pravdepodobnosť, že budúci rok urobíme malé turné v Českej republike a na Slovensku s mojou vlastnou kapelou," uzavrel.