Peter Bič Project predstavujú letnú novinku Láva v štýle reggae

Bratislava 27. mája (TASR) – Skupina Peter Bič Project prichádza s novinkou v podobe pesničky Láva. Hudbu zložil kapelník Peter Bič, text napísal Vlado Krausz. Kapele sa podarilo prepojiť veselé jamajské rytmy s jednoduchým textom, ktorý sa poslucháčom veľmi rýchlo dostane pod kožu. V pesničke okrem hlasu Viktórie fanúšikovia spoznajú aj spev Petra Biča. K pesničke už vznikol aj videoklip. Nakrúcali ho pod taktovkou Marka Procházku a okrem kapely v ňom účinkujú aj dvaja herci Patrícia Matušová a Filip Cajchan, ktorí hrajú zamilovaný párik užívajúci si letnú romantiku. Nakrúcalo sa v krásnom prostredí Pálenice Jelšovce a v okolí.







„My sme od mlada vyrastali na reggae scéne, Robo Grigorov, Bob Marley, v začiatkoch sme hrali dokonca od Marleyho a Grigorova pár skladieb, takže mnou to nasiaklo úplne, veľmi ma tá hudba a ten rytmus vzrušuje, keď to počujem. Takže teším sa z toho, vždy keď som bol aj mladší a bol som do nejakej baby zamilovaný, tak v pozadí hrala nejaká reggae pesnička. Takže je to so mnou takto spojené,“ povedal o vzťahu k reggae hudbe pre TASR Peter Bič.



Do repertoáru skupiny pribudla ďalšia pesnička v slovenčine. „Je to pokračovanie piesní, ktoré sme s Viktóriou nahrali - Skúšame sa nájsť, Nedívaj sa tak, Z výšky. A tým, že na novom albume, ktorý v súčasnosti nahrávame, som začal spievať aj ja, chcel som slovenské texty, už nechceme veľmi ísť tou anglickou cestou. Osvedčilo sa nám, že ľudia milujú slovenské texty, že si môžu s nami zaspievať na koncertoch. Takže ideme slovenskou cestou, čo nás veľmi chytilo a veľmi nás to baví. A pridanou hodnotou je autorský príspevok Viktórie a texty Vlada Krausza, teším sa z toho,“ dodal kapelník.



Skupina je už druhý mesiac zatvorená v štúdiu, Láva je prvá skladba z nového albumu, rozpracovaných majú osem skladieb a nový album by chceli v septembri vydať. V lete ich čaká množstvo koncertov, ktoré odohrajú už s novými členmi.



„Do kapely prišli nové tváre, s ktorými chémia okamžite zafungovala. Mám pocit, akoby sme začali úplne od začiatku, čiže je tam strašná chuť po hraní, zábave a skladaní nových vecí. Prišiel ku nám bubeník Edo Kiss, na basu pribudla basistka a klaviristka Tina Timková, na klávesy hrá Rasťo Bóroš. Sú to muzikanti, ktorých už dlhšiu dobu sledujem a veľmi ma potešilo, že prijali pozvánku do kapely. Po dlhých rokoch z kapely odišiel Ivo Bič a súčasťou stálej zostavy je už tretí rok aj multiinštrumentalista Fero Jano, ktorý hrá na husle, akordeón, guitalele a vlastne čokoľvek, čo je aktuálne potrebné,“ dodal na záver Peter Bič.