P. Lipa oslávil životné jubileum koncertom 75 rokov v plnom nasadení

Bratislava 28. septembra (TASR) - Veľká sála bratislavského Istropolisu bola vo štvrtok večer (27. 9.) miestom osláv životného jubilea popredného slovenského speváka Petra Lipu. Špeciálny koncert dostal názov 75 rokov v plnom nasadení, čo jubilant v priebehu večera viackrát potvrdil. On totiž už roky inú pózu ako plné nasadenie nepozná.



Medzi gratulantmi boli mnohé známe osobnosti slovenskej a českej hudobnej scény, medzi nimi Marie Rottrová, Jaromír Nohavica, Milan Lasica, Zuzana Mikulcová, Svetlana Rymarenko, Marián Čekovský, Opak, skupina IMT Smile, hudobníci Michal Žáček, Radovan Tariška (saxofón), Erich Boboš Procházka (harmonika), Juraj Bartoš (trúbka), Martin Valihora, Marcel Buntaj, Michal Fedor, Dušan Hájek (bicie), Boris Urbánek, Peter Lipa mladší (klávesy), Martin Gašpar, Michal Šimko (basgitara). Zahrali aj kapely Blues Five, Tradicional Club a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Adriána Kokoša.



Spomienky, obrazové aj slovné, a hlavne hudba naplnili príjemný večer. Všetci želali oslávencovi dobré zdravie a ešte veľa rokov na koncertných pódiách. Posledným gratulantom bol Milan Lasica, ktorý Lipovu energiu zhodnotil slovami: „V tak vysokom veku držíš krok s nami mladými.“



Koncert otvoril Peter Lipa známym hitom A Whiter Shade Of Pale anglickej skupiny Procol Harum z mája 1967. Peter ju v minulosti nahral so slovenským textom Bolo to v stredu ráno. Sprevádzala ho skupina Blues Five. Tú vymenil na pódiu Traditional Club, s ním pridal skladby Tin Roof Blues a Podobnosť čisto náhodná. Muzikanti na pódiu sa vymenili a zahrali skladby Nestojí to zaveľa a Get On Board. K slovu prišli aj hostia a viaceré z ich vystúpení boli milým prekvapením pre jubilanta aj zaplnené hľadisko Istropolisu. Zuzana Mikulcová ponúkla hit Balada o štyroch koňoch, Marián Čekovský pieseň Vrútky, Svetlana Rymarenko skladbu Trombone Jones, skupina IMT Smile uviedla pieseň Dobré skutky.



Marie Rottrová, česká Lady Soul, pridala ku gratulácii Lipovu pesničku Sťahovaví vtáci, Jaroslav Nohavica zaspieval známy Lipov hit Maturantky, s Milanom Lasicom zaspievali v duete ďalší hit Prosperita. Záver večera už patril jubilantovi. V sprievode kapely a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ponúkol päť skladieb, Páni v najlepších rokoch, Tíško a kradmo, Čo mám rád, Because Of Your Sad Eyes a Caracas. Záverečné standing ovation bolo zaslúženou odmenou pre jubilujúceho Lipu a všetkých účinkujúcich.



Peter Lipa (*30.5.1943, Prešov) začínal spevácku dráhu v roku 1963 v skupine Struny, ktorá bola zložená zo študentov architektúry a stavebnej fakulty. V roku 1967 spieval so skupinou Istropolitana. V roku 1968 bol jedným zo zakladateľov skupiny Blues Five, s ktorou získal na 2.beatovom festivale v Prahe cenu ako objav festivalu. V 70. rokoch účinkoval s orchestrom Gustáva Offermmana, Revival Jazz Bandom a skupinou Hej. V 80. rokoch bola jeho spevácka dráha spojená s formáciou Lipa-Andršt Blues Band a potom so skupinou T + R Band. Mal štyridsať, keď vydal debutový album Neúprosné ráno (vyšiel v roku 1983).



„U nás bolo monopolné vydavateľstvo Opus a tam som mal zákaz. Nedalo sa, nemali záujem. Tak som začal české aktivity, začas som spolupracovať s kolegami z Prahy, s Lubošom Andrštom sme urobili Blues Band. Tam to bolo samozrejmé, že fungujúca kapela, ktorá koncertuje a má už povesť, ide aj nahrávať. Tam sa to prelomilo. S týmto pražským argumentom som prišiel do Bratislavy a nakoniec sa to podarilo presadiť aj tu. Vysvitlo, že ide len o nejaké kuloárne reči, žiaden oficiálny zákaz to nie je. To sme vybavili a začalo sa robiť aj na Slovensku. Dostal som šancu robiť prvý album, volal sa Neúprosné ráno. Potreboval som slovenské texty, lebo som celý album musel naspievať po slovensky, ale mal aj anglickú verziu. Vtedy začala moja spolupráca s Milanom Lasicom, Tomášom Janovicom a Jankom Štrasserom,“ povedal pre TASR po koncerte Peter Lipa.