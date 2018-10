Peter Lipa pripravuje na Bratislavské jazzové dni špeciálny koncert

Špeciálnymi hosťami budú hudobníci - saxofonista Radovan Tariška, klavirista Martin Majlo Štefánik či Pavol Bereza na gitare.

Bratislava 7. októbra (TASR) - Slovenská hudba bude mať na jazzákoch už o dva týždne silné zastúpenie. Koncertovať bude nielen otec slovenského jazzu Peter Lipa, ale aj najznámejší slovenský saxofonista Radovan Tariška s Radio Bandom, nový ambiciózny projekt Ľubomír Gašpar Cimbal Project, ale aj mladé slovenské hudobné talenty v rámci Pódia mladých talentov či minuloročný víťaz súťaže Carpet Cabinet. TASR informovala PR manažérka festivalu Silvia Turnerová.



„Bude to koncert, aký sa nebude opakovať. Odznejú známe skladby a hity z repertoáru Petra Lipu, avšak v novej podobe. Na jazzákoch bude Petra Lipu sprevádzať jeho koncertná kapela, v ktorej pravidelne hráva napríklad aj špičkový saxofonista Michal Žáček. Špeciálnymi hosťami budú hudobníci - saxofonista Radovan Tariška, klavirista Martin Majlo Štefánik či Pavol Bereza na gitare,“ uviedol pre médiá Pavel Daněk, organizátor festivalu a blízky spolupracovník Petra Lipu.



Radio Band pod vedením Radovana Tarišku je voľným zoskupením špičkových hudobníkov rôznych generácií. Na BJD sa predstavia v jedenásťčlennej zostave, kde najmladším členom bude iba sedemročný geniálny slovenský basgitarista Áron Hodek.



Ľubomír Gašpar vyrastal s folklórom, študoval klasickú hudbu, nakoniec ho oslovili jazz a world music. Jeho projekt Ľubomír Gašpar Cimbal Project predstavuje cimbal v novom šate. Snaží sa poukázať na nevyužité možnosti nástroja, ktorý je zakliesnený v medziach folklórnej hudby. Základom väčšiny kompozícií sú hudby rôznych národov, interpretované so silným jazzovým feelingom.



Veľký priestor dajú na festivale organizátori aj mladým hudobníkom. Na Pódiu mladých talentov sa predstaví päť mladých kapiel a projektov – Mattia Boyzz, Duska, Darkness Positive, Nikola Bankov Band a Tibor Feledi Quintet. Pätica finalistov zabojuje o možnosť vystúpenia na hlavnom pódiu jazzákov v roku 2019. O víťazovi rozhodnú fanúšikovia a návštevníci festivalu, ktorí budú hlasovať vopred prostredníctvom internetu, ale aj priamo na mieste počas koncertov. V roku 2017 sa víťazom súťaže stal Carpet Cabinet, ktorý otvorí hlavnú časť festivalu koncertom v piatok.



Bratislavské jazzové dni sa budú konať od 19. do 21. októbra v bratislavskej Inchebe. Počas trojdňového festivalu budú koncertovať aj Kennedy Administration, Yellowjackets so speváčkou Luciana Souza, The Manhattan Transfer, Jamison Ross či Stefano Bollani Napoli Trip a 44. ročník festivalu uzatvorí koncert Johna Scofielda 28. októbra v Ateliéri Babylon.