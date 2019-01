Peter Nagy si pripomína už 35 rokov od prvého koncertu

Skladby Aj tak sme frajeri, S nohami na stole, Láska je tu s nami či So mnou nikdy nezostarneš doslova zľudoveli a spievajú si ich fanúšikovia niekoľkých generácií.

Bratislava 16. januára (TASR) - Už 35 rokov uplynulo od prvého koncertu hudobnej legendy Petra Nagya. Ako čerstvo skončený vysokoškolák ešte netušil, že po niekoľkých rokoch amatérskeho hrania s gitarou vo vysokoškolských kluboch sa splní jeho muzikantský sen. V januári 1984 odohral so skupinou Indigo svoj prvý koncert v Banskej Bystrici. Od tej doby absolvoval niekoľko tisíc koncertov, vždy bol československým spevákom a v oboch krajinách vystupuje dodnes. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



V roku 1983 bola pesnička Petra Nagya Profesor Indigo na prvých priečkach všetkých československých hitparád – v českom Diskoslavíku, v televíznych hitparádach 5xP alebo Triangel. Preto bolo úplne prirodzené, že spevák pomenoval svoju skupinu podľa tohto megahitu. V novembri 1983 založil sprievodnú skupinu s názvom Indigo. Na burze usporiadateľov koncertov v Bratislave sa vtedy za jediný deň vypredalo rekordných 150 termínov koncertov Petra Nagya a skupiny Indigo. Hudobníci začali cestovať za publikom a fanúšikovia často cestovali za nimi.



„S kapelou Indigo sme boli všetci šťastní, že môžeme koncertovať skoro každý deň. Nikdy som nevnímal koncert tak, že je to práca. Aj keď riadna fuška to často je. Koncertovanie je o odovzdávaní pozitívnej energie. Hudba má tú užasnú schopnosť. Vždy mi záležalo na pesničkách, nikdy to nebol náhodný prúd slov, ktoré sa iba rýmujú. Každé slovo v mojich piesňach má svoj význam. A moje publikum to vie už od začiatku,“ hovorí Peter Nagy.



Zakladajúcimi členmi kapely Indigo boli kapelník a hráč na bicie Miro Okáľ, gitarista Laco Kozusznik, basgitarista Palo Matuška a klávesák aj saxofonista Ivoš Volejníček. Indigo je dnes značka, ktorá patrí k Petrovi Nagyovi už 35 rokov.



„Mal som vždy šťastie na dobrých muzikantov, ktorí dokázali rozsvietiť moje hudobné nápady. Boli sme blázniví, iní a bavilo nás provokovať snobov svojím správaním, vizážou a muzikou,“ dodáva spevák.



Dnes má Peter Nagy na konte desiatky hitov. Skladby Aj tak sme frajeri, S nohami na stole, Láska je tu s nami či So mnou nikdy nezostarneš doslova zľudoveli a spievajú si ich fanúšikovia niekoľkých generácií. Peter Nagy patrí medzi najúspešnejších spevákov slovenskej populárnej hudby 80. a 90. rokov 20. storočia. Na svojom konte má dve desiatky vydaných albumov, predaj ktorých presiahol dva milióny výliskov. Ten najnovší s názvom Pianko je z októbra minulého roka.



„Vďaka aranžmánom s klavírom a sláčikovým kvartetom dostali piesne nový život, rozžiarili sa v novom svetle. Napríklad Poďme sa zachrániť je trochu v štýle Vivaldi a Zákony hada zase na indický štýl 60. rokov,“ doplnil Peter Nagy.