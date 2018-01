Piotr Rubik predstaví v Bratislave dielo Septembrový žaltár

Piotr RUBIK sa vráti do Bratislavy

V sobotu večer zaznejú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu najznámejšie skladby Psalm Kochania, Psalm dla Ciebie a Niech Mówią, že to nie jest milošč.

Bratislava 13. januára (TASR) - Po mimoriadne úspešnom koncerte Tu es Petrus prichádza Piotr Rubik do Bratislavy predstaviť ďalšie svoje dielo s názvom Septembrový žaltár. V sobotu večer zaznejú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu najznámejšie skladby Psalm Kochania, Psalm dla Ciebie a Niech Mówią, že to nie jest milošč.



Skladateľ Piotr Rubik a autor Zbigniew Ksiąžek v piesňach, ktoré nazvali žalmami, sa pýtali v mene svojom i nás všetkých ľudí 21. storočia na zmysel viery, ktorá môže viesť k teroristickým útokom, jedným z nich je 11. september 2001 a útok na WTC v New Yorku, na ľudské pokolenie, ktoré počínajúc prvotným hriechom porušuje zákon Boží i ľudský, na nádej na život po živote, ktorá je najväčším dobrom a zároveň jedinou záchranou pre pomätený svet.







Piotr Rubik (*3.9.1968, Varšava) je skladateľom symfonickej populárnej hudby. Je absolventom Hudobnej akadémie Fryderyka Chopina vo Varšave. Neskôr sa stal členom svetoznámeho orchestra Jeunesses Musicales International. Kompozíciu filmovej hudby študoval v talianskej Siene pod vedením slávneho skladateľa filmovej hudby Ennia Morriconeho. Prvý úspech mu prinieslo Oratorium Šwiętokrzyska Golgota v roku 2004. Rok nato skomponoval zatiaľ jeho najvýznamnejšie oratórium Tu es Petrus (Ty si Peter), ktoré venoval Jánovi Pavlovi II. Z roku 2007 je Oratorium dla Šwiata.