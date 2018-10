P. Holka v Slovenských pohľadoch: Písanie je pre mňa spôsob bytia

Príspevkom k stému výročiu vzniku Č-SR je štúdia ústavného právnika Jaroslava Chovanca.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Októbrové číslo Slovenských pohľadov prináša úvodník Gabriely Rothmayerovej „Ako sme našli prezidenta...“, ktorý čiastočne korešponduje so stým výročím vzniku Česko-Slovenska. Jeho hlavnou témou sú však spoločensko-politické okolnosti voľby prvého prezidenta súčasnej Slovenskej republiky Michala Kováča, a to z pohľadu priamej účastníčky týchto udalostí, keď autorka bola poslankyňou NR SR.



Filozofickou úvahou je štúdia Dany Podrackej „Poetické rébusy Pavla Dobšinského“. V jeho úprave slovenských ľudových rozprávok poetka hľadá a nachádza metafory na dejinné udalosti v živote slovenského národa a na vývin jeho myslenia a následného konania.



Malou sociologickou štúdiou je príspevok Andrey Leskovej „Príbeh staroby alebo Život seniora optikou sociálnej zraniteľnosti“.



Rozhovor s prozaikom Petrom Holkom „Písanie je pre mňa spôsob bytia“ pripravil Bohuš Bodacz.



Retrorozhovor s prozaikom Ladislavom Ťažkým pod názvom „Vojakove lásky“ na šteklivú tému erotiky vytiahla zo svojho rozhlasového archívu Ľuba Šajdová.



Biografickú esej o živote a tvorbe prozaika Jána Johanidesa pod názvom „Spisovateľ musí byť kritikom a žalobcom samého seba“ napísal Peter Cabadaj.



Lyrický žáner je zastúpený ukážkami z najnovšej tvorby Zlaty Matlákovej, Kristiána Grupača a Michaely Zanolettiovej, ktorej „Básne“ majú kompozíciu poémy. Zvláštne postavenie má vstupná báseň českého básnika Františka Halasa „Básnik opadáva“, ktorá je dobovou reminiscenciou na mníchovskú zradu v roku 1938.



Prózu reprezentuje faktografická poviedka mytologického charakteru z pohanských čias na území Slovenska z pera Miroslava Piusa „Druid z Palárikova“ a próza francúzskej autorky Delphine de Vigan „Spojenia“ v preklade Alexandra Halvoníka.



V čísle je tentoraz zastúpená aj dráma, a to hrou Ľubomíra Feldeka „Kontumačne“, ktorú napísal pre niekdajší súbor Divadla u Rolanda v Bratislave.



Samostatné žánrové zaradenie s názvom „Myšlienky“ má výber krátkych úvah z tvorby nemeckého mysliteľa Wystana Hugha Audena, ktoré preložil Vincent Šabík.



Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Patrika Šenkára na výber z básnickej tvorby pre deti 12 slovenských autoriek z Dolnej zeme. Výber pod názvom „Pehavá hruška“ zostavili Viera Benková a Etela Farkašová a vyšiel v Matici slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci.



Spoločenská rubrika prináša "Ľútoriadky“, čiže nekrológy za spisovateľkou pre deti Máriou Haštovou, historikom a politológom Svätoslavom Mathém a maliarom Petrom Romaňákom.



Slovenské pohľady si pripomínajú týchto jubilantov - Juraj Kubánka (90), Ján Beňo (85) a Viera Hegerová (85).