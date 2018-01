Ples v opere otvoril slovenskú plesovú sezónu, prišiel aj Karel Gott

Bratislava 14. januára (TASR) – Slávnostným úderom na gong otvorila v sobotu večer slovenská paralympijská reprezentantka v streľbe Veronika Vadovičová v historickej budove Slovenského národného divadla 18. Ples v opere. Aj tento rok ples naplnil svoje dobročinné poslanie, finančný výťažok sa tentoraz organizátori rozhodli venovať na pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením a podporu ich práva na primeranú šancu na plnohodnotné vzdelanie.Kabaret Mozart bol názov otváracej kreácie. Režisérka Jana Burkiewicz sa inšpirovala životom a tvorbou velikána Wolfganga Amadea Mozarta a ponúkla jedinečné spojenie opery a nového cirkusu, ktorý je charakteristický kombinovaním rôznych druhov umenia. O elegantný umelecký zážitok sa postarali tanečníci a akrobati zo zoskupení Burki&com a Cirque company Losers. Súčasťou bola hudobná produkcia pod taktovkou Oskara Rózsu, predstavili sa operní speváci Adriána Banásová, Michaela Rózsa Růžičková, Pavol Remenár a hudobný skladateľ a klavirista Vladislav Šarišský. Otvárací valčík plesu zatancovali členovia Interklubu Madit.Okrem dobročinného zámeru si tento rok podujatie uctilo aj sté výročie založenia spoločného československého štátu. To bol dôvod, prečo sa na plese predstavili iba slovenskí a českí umelci. Plesoví hostia sa zabávali pri hitoch Sama, Na čiernom koni a Modrá v podaní Jany Kirschner, ale aj hitoch z filmu Fontána pre Zuzanu v podaní vokalistiek a Big Bandu Gustava Broma pod vedením Vladimíra Valoviča. Na prekvapenie hostí prišiel aj Karel Gott, v jeho podaní zazneli songy Ptačí nářečí, Stokrát chválim čas, Pretty Woman, Včielka Mája či slávna Lady Carneval.O pol noci pozvala moderátorka plesu Božidara Turzonovová na pódium Mira Žbirku s kapelou a hosťujúcou Katkou Knechtovou. Zaplnený parket si zaspieval aj zatancoval pri hitoch Len s ňou, Biely kvet, Atlantída, Mám rád alebo slávnej beatlesovke Hey Jude v podaní Mekyho Žbirku. Katka pridala hity Spomaľ a Za tebou, spolu pridali v duete hitovku 22 dní. Záver večera patril českej rockovej legende, skupine Lucie. Legendárne hity Amerika či Sen pozná dnes každý, či už je mladší alebo starší ročník narodenia.Od roku 2010 venuje Ples v opere celý výťažok predovšetkým na podporu detí so zdravotnými problémami a znevýhodneniami. Za osem rokov rozdelil už 1,5 milióna eur, pričom minulý ročník hostia prispeli rekordnou sumou 239.932 eur. Doposiaľ dobročinný Ples v opere prispel na technické zariadenie Detského kardiocentra, podporil šesť perinatologických centier na Slovensku, zlepšil prístrojové vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny a otvoril tri Centrá včasnej intervencie - v Banskej Bystrici, Košiciach a pri Trenčíne.uviedla pre TASR riaditeľka plesu Andrea Cocherová.