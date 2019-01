FOTO: Ples v opere sa niesol v znamení Rapsódie šťastia

Bratislava 13. januára (TASR) - Povestným úderom na gong oficiálne otvorila 19. ročník Plesu v opere výnimočná žena, špeciálna pedagogička a zakladateľka občianskeho združenia pre ľudí so spinabifida a/alebo hydrocefalus Terézia Drdulová. Sama je matkou syna s ťažkým ochorením, z ktorého je dnes úspešný mladý muž, ktorý dostal ocenenie aj od prezidenta Slovenskej republiky.Prepojením dobročinného zámeru a programu je samotná téma plesu, ktorou je Rapsódia šťastia. Jedným z cieľov inkluzívneho vzdelávania je vytváranie dobrej atmosféry v bežných triedach, kde by sa deti cítili šťastné a akceptované. Dôležitosť radosti pripomenul hosťom v priestoroch historickej budovy Slovenského národného divadla úvodný ceremoniál postavený na zvukoch tela, vokáloch a rytmike v podaní piatich sólistov.Doplnený bol o prvky ako step či body drumming v podaní zoskupenia Project Wings pod vedením Britky Carly Jeffersonovej. O hudobnú dramaturgiu sa postaral Oskar Rózsa. Úvod Plesu v opere netradične patril iba vokálom a zvukom vytvoreným netradičnou formou. Nezaznel jediný tón z nástrojov a pritom to bola ozajstná oslava hudby v podaní beatboxera, skladateľa a speváka En.Dru, Svetlany Rymarenkovej, Ondrěja Rumla, Jaroslava Dolníka a Davida Uličníka.Prvé tanečné kolo tradične patrilo valčíkom. Big Band Gustáva Broma sprevádzal slovenské operné hviezdy Miroslava Dvorského a Evu Hornyákovú. Spoločne ponúkli dueto Lippen Schweigen z operety Veselá vdova a skladbu Andreu Bocceliho Time to Say Goodbye.Prvé tanečné kolo novej plesovej sezóny osviežila Eva Hornyáková aj sólovým vystúpením s hitom I Feel Pretty z muzikálu West Side Story a piesňou z operety Čardášová princezná. V ďalšom programe sa predstavili spevák a skladateľ Ondřej Gregor Brzobohatý a speváčka Marta Jandová. Brzobohatý ponúkol skladby Identity, Dohoda, Je toho moc či I feel Good od Jamesa Browna alebo Kiss od Princea, s Martou Jandovou pridali niekoľko duet. Skupina Vidiek s frontmanom Jánom Kuricom sa netradične predstavila s dvoma speváčkami - Katarínou Knechtovou a Emmou Drobnou.Plesajúcich hostí v netradičnom hudobnom súboji na dvoch pódiách zabávali v tandeme dve košické formácie - slovenský Freddie Mercury Peter Pačut so skupinou Queenmania aThe Backwards.Každá na opačnom konci tanečného parketu striedali skladby skupín The Beatles a Queen. Známe hity A Hard Day's Night, Can't Buy Me Love, Help, I Should Have Known Better či Hey Jude striedali hity Crazy Little Things Called Love, Don't Stop Me Now či Bohemian Rhapsody.povedal pre TASR zástupca hostiteľa Plesu v opere Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko.História Plesu v opere sa začala písať v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Dnes predstavuje toto podujatie nielen prepojenie vysokého kultúrneho zážitku a spoločenskej elegancie, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie.Na vlaňajšom 18. ročníku dobročinného Plesu v opere hostia plesu venovali historicky najvyššiu sumu - 254.620 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil úctyhodných 1,8 milióna eur.