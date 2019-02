Po debute Rosso Papavero predstaví M. Smatana na Berlinale Šarkana

Šarkan je príbehom chlapca, ktorý si užíva posledné leto pred nástupom do školy a púšťa si šarkana so svojím starým otcom.

Bratislava 4. februára (TASR) - Na blížiacom sa 69. medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne bude slovenská kinematografia zastúpená v oficiálnom aj sprievodnom programe. "V súťažnej sekcii Generation Kplus sa vo svetovej premiére predstaví animovaný film Šarkan (2019) Martina Smatanu, v programoch určených pre filmových profesionálov sa bude prezentovať viacero slovenských tvorcov, medzi nimi režisérka Tereza Nvotová alebo producenti Wanda Adamík Hrycová a Peter Badač," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Šarkan je príbehom chlapca, ktorý si užíva posledné leto pred nástupom do školy a púšťa si šarkana so svojím starým otcom. Vytvoria si vďaka tomu vzťah, ktorý sa aj po večnom odchode starého otca už navždy zapíše do chlapcovej pamäte. Film nakrútil Martin Smatana, absolvent animovanej tvorby na FAMU v Prahe, a rozpráva v ňom o smrti jednoducho, metaforicky a symbolicky. "Keď som tento projekt začal vyvíjať, mnohí sa ma pýtali, či som sa zbláznil," hovorí o pozadí vzniku filmu Smatana. "Veľa som vtedy čítal o tom, ako sa má s deťmi baviť o takýchto náročných otázkach, ako im na ne odpovedať, povedať pravdu a nebagatelizovať to. Zároveň sme sa snažili podať tému metaforicky, so symbolikou, ale tak, aby to bolo pre dieťa zrozumiteľné. Film sme vyvíjali veľmi dlho aj preto, lebo bolo pre nás podstatné vložiť do rozprávania o smrti veselosť, perspektívu a nádej," dodal režisér, ktorý už na Berlinale v rovnakej sekcii Generation Kplus uviedol pred štyrmi rokmi aj svoj debut Rosso Papavero (2015). V minulosti v tejto sekcii získala od detskej poroty cenu Krištáľový medveď Iveta Grófová s filmom Piata loď (2017).



Na Berlinale sa predstavia aj ďalšie štyri nové slovenské filmy. Naplánované majú trhové projekcie na berlínskom medzinárodnom filmovom trhu European Film Market. Filmoví profesionáli si budú môcť pozrieť filmy, ktoré zatiaľ neboli uvedené na žiadnom festivale - celovečerný debut Teodora Kuhna Ostrým nožom (2019), príbeh otca, ktorému zavraždia syna, inšpirovaný vraždou Daniela Tupého, ďalej snímku Juliusa Ševčíka Sklenená izba (2019), ktorá mapuje dejiny Československa v 20. storočí a zároveň rozpráva tri milostné príbehy postáv z vily Tugendhat v priebehu desaťročí. A tiež film Môj dedo spadol z Marsu (2019) režisérskej dvojice Dražen Žarković a Marina Andree Škop, bláznivé dobrodružstvo malej hrdinky a jej robota. Na trhovej projekcii bude uvedená aj minimalistická dráma Adama Sedláka Domestik (2018) o rozpade tela a vzťahu, ktorá mala svetovú premiéru na vlaňajšom MFF Karlove Vary.



V sprievodnom festivalovom programe budú slovenskí tvorcovia účastníkmi viacerých programov pre filmových profesionálov. Celoročný tréningový program ScripTeast, navrhnutý pre skúsených scenáristov zo strednej a východnej Európy, sa zameriava na vývoj scenára aj celkovú prezentáciu filmového projektu a jeho autorov. V aktuálnom ročníku budú Slovensko reprezentovať režisérka Tereza Nvotová a scenáristka Barbora Námerová s pripravovaným projektom s mysterióznymi prvkami Svetlonoc o mladej žene, ktorá uteká sama pred sebou a pokúša sa nájsť stratenú rovnováhu v samote medzi lesmi a horami. Nvotová sa tiež zúčastní na Berlinale Talents 2019. Slovenskou reprezentantkou v Berlíne bude aj producentka Wanda Adamík Hrycová, ktorá sa zúčastní na propagačnom a vzdelávacom projekte Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava nazvanom Emerging Producers prepájajúceho talentovaných európskych producentov so zameraním na dokumentárne filmy.



Zástupcu bude mať Slovensko aj na trojdňovom podujatí Share Your Slate!, ktoré organizuje kancelária Kreatívnej Európy Nemecko so sídlom v Hamburgu. "Jeho úlohou je poskytnúť spoločnostiam podporeným v programe MEDIA Slate možnosť stretnúť sa a navzájom rokovať o svojich projektoch," dodala Nôtová s tým, že naším reprezentantom je producent Peter Badač, ktorý je zároveň producentom Smatanovej snímky Šarkan aj Nvotovej filmu Svetlonoc. Na podujatí bude prezentovať projekty Svetlonoc, Panic v podzemí a Bolo raz jedno more.



Aktuálny 69. MFF Berlín potrvá od 7. do 17. februára.