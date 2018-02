Podľa čínskeho horoskopu bude rok 2018 v znamení psa

Rok psa bude podľa odborníkov obdobím, kedy sa treba pripraviť na aktívny a dynamický život.

Bratislava 11. februára (TASR) – Oslavy nového roka, ktoré patria v Ázii medzi najvýznamnejšie udalosti v roku, si môžu v nedeľu vychutnať aj návštevníci jedného z nákupných centier v bratislavskej mestskej časti Lamač. Rok 2018 sa ponesie v znamení psa. TASR o tom informovala Andrea Horská.



Návštevníci nákupného centra sa budú počas akcie môcť dozvedieť nielen to, čo ich v roku psa čaká, uvidia aj tradičné čínske remeslá, ukážky bojových umení, ale aj tanec draka a dvoch levov. Podujatie začína o 14.00 h.



Čínsky horoskop je založený na 12-ročnom cykle, teda každý rok sa nesie v inom zvieracom znamení. Číňania zvieratám vždy pripisovali veľkú silu a typické vlastnosti, ktoré sa premietli aj do daného roka. "V roku 2018 sa čínsky rok začína v piatok 16. februára, pričom oslavy trvajú približne dva týždne. Končí sa 4. februára 2019," priblížila Horská. Nový rok začína v ázijskej krajine každý rok iným dátumom, ktorý je odvodený od lunárneho kalendára.



Rok psa bude podľa odborníkov obdobím, kedy sa treba pripraviť na aktívny a dynamický život. Čínska astrológia predpovedá, že to bude dobrý rok v mnohých aspektoch, ale zároveň bude aj vyčerpávajúci. Nasledujúcich 12 mesiacov by si ľudia mali dávať pozor na svoje zdravie, viac športovať a zdravšie sa stravovať.