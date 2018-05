Pohoda festival pripravuje v Bratislave Deň_FM 2018

V premiére bude uvedený Dokument Pohoda 2017, chýbať nebude ani známy formát pre milovníkov literatúry Čau o piatej.

Bratislava 11. mája (TASR) - Nemecká Bukahara a slovenské zoskupenia Noisecut a Nora Ibsenová, Katarzia a Pjoni, Puding Pani Elvisovej, The Wilderness, Funny Fellows a Nina Rosa vystúpia v stredu 16. mája na Pohoda Dni_FM. V dvoch koncertných štúdiách, vo foyeri a na chodbách Slovenského rozhlasu čaká na fanúšikov bohatý celodenný sprievodný program.



V premiére bude uvedený Dokument Pohoda 2017, chýbať nebude ani známy formát pre milovníkov literatúry Čau o piatej (Štrpka a Štrasser), vo foyeri budú hrať Morongovci, predstaví sa kúzelník Talostan. Prezentované budú aj viaceré novinky 22. ročníka festivalu Pohoda.



Hudobníci z kapely Bukahara miešajú gypsy jazz, swing, reggae s balkánskymi a arabskými vplyvmi. V dnešnej digitálnej dobe produkujú výlučne analógovú hudbu, ktorá pripomína tvorbu kapiel ako Beirut či Mumford and Sons.



"Šikovne namiešané rytmy a zvuky, oživené elektrickými aj akustickými gitarami a nad tým všetkým sympatická speváčka s mierne zastretým neopočúvaným, silným hlasom. Robia normálne, počúvateľné pesničky," napísal o kapele Noisecut v roku 2008 Juraj Kušnierik. V tom roku ovládli vôbec prvé Radio Head Awards. Ich vystúpenie so speváčkou Norou Ibsenovou bolo jedným z ocenených momentov 10. ročníka slávnostného udeľovania cien.



Zaujímavý koncert sľubuje aj spojenie Katarzie a Pjoniho (Jonatan Pastirčák). Obaja sú taktiež víťazmi Radio Head_Awards, Katarzia za singel Kde sa slzy berú a Pjoni za eponymné EP v rámci dua Pjoni & Ink Midget.



Kapela Puding Pani Elvisovej prináša svoj pohľad na britpop, takzvaný mohérpop. Pri ňom experimentuje s prvkami elektronickej tanečnej hudby. V roku 2015 vydala zatiaľ najnovší album Tektonika. Ďalším účinkujúcim bude kapela Funny Fellows. Vystúpi aj ďalší víťaz RHA – Jimmy Pé, ktorý si pred dvoma rokmi odniesol sošku v kategórii elektronická hudba za album Fake Fantasy.



Tým, ktorí nemôžu prísť do Bratislavy osobne, priblíži atmosféru Pohoda Dňa_FM počas celého dňa vysielanie Rádia_FM.



O programe Pohoda Dňa_FM informoval TASR PR manažér festivalu Anton Repka.