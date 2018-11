Pohoda je nominovaná medzi najlepšie stredne veľké festivaly v Európe

Do konca novembra môžu fanúšikovia Pohody hlasovať za svoj festival v ankete European Festival Awards v kategórii Najlepší stredne veľký festival.

Bratislava 9. novembra (TASR) - European Festival Awards spustili hlasovanie vo svojej každoročnej ankete. Pohoda je už tradične nominovaná v kategórii Najlepší stredne veľký festival. Podľa organizátorov ankety tieto festivaly lákajú ľudí aj na špecifické žánre alebo jedinečné nehudobné zážitky. TASR informoval PR manažér Pohody Anton Repka.



Do konca novembra môžu fanúšikovia Pohody hlasovať za svoj festival v ankete European Festival Awards v kategórii Najlepší stredne veľký festival. O víťazovi rozhoduje kombinácia hlasov fanúšikov a odbornej poroty. Sme síce z malej krajiny, no naši návštevníci už viackrát potvrdili, že sa vedia výborne zmobilizovať. Budovanie povedomia o festivale v Trenčíne následne organizátorom uľahčuje booking umelcov na Pohodu.



Najprestížnejšie európske festivalové ceny udeľujú každoročne začiatkom roka na festivale Eurosonic Noorderslag v holandskom Groningene. Najbližší ročník tohto showcaseového festivalu bude tiež najväčšou príležitosťou na prezentáciu slovenskej a českej hudby v spoločnej histórii. Aj vďaka Pohode a Sound Czech-u sa na ESNS 2019 zo Slovenska predstavia Isama Zing, Autumnist, Katarína Máliková, Tittingur, Nvmeri, B-Complex, Our Stories, TheIlls, Thisnis a Möbius. Českú scénu budú reprezentovať Hellwana, Thom Artway, Bohemian Cristal Instrument, Zabelov Group, Lazer Viking, Lenny, Circus Brothers, Manon Meurt, Floex + Tom Hodge, Pipes And Pints a Mydy Rabycad.