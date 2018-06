Pohoda otvorí festivalové brány už o sedem dní

Na Pohode vystúpi vyše 150 mien z 30 krajín sveta. Celkovo čaká na návštevníkov vyše 300 hudobných, tanečných či divadelných vystúpení a rôznych performance.

Bratislava 28. júna (TASR) - Presne o sedem dní (5.7.) vstúpia do areálu trenčianskeho letiska prví návštevníci festivalu Pohoda 2018. Hneď v prvý deň uvidia hudobno-vizuálnu šou formácie The Chemical Brothers či koncert reggae legendy Ziggyho Marleyho.



V piatok (6.7.) vystúpia virtuózi – popularizátor jazzu Jamie Cullum a excentrická speváčka a gitaristka St. Vincent. Okrem nich na hlavnom pódiu zahrá nastupujúca generácia ostrovnej gitarovej hudby Glass Animals a Blossoms. Silné zastúpenie z ostrovov doplnia Jessie Ware, Ride a Fink. V piatok vystúpi aj nórska speváčka s éterickým hlasom Aurora, americké hviezdy reggae SOJA, rapper Danny Brown a fanúšikov elektroniky v najväčšom stane poteší Helena Hauff.



V sobotu (7.7.) ovládnu veľké pódiá americké hviezdy s neskutočnými príbehmi – pesničkár z oscarového dokumentu Searching for Sugarman Rodriguez a speváčka s nezameniteľným hlasom LP. Okrem nich zahrá aj jedna z najznámejších súčasných švédskych kapiel Little Dragon či skupina Everything Everything, aktuálne nominovaná v dvoch kategóriách na Ivor Novello Awards. Medzinárodné obsadenie dopĺňajú nemeckí Bukahara, Brit Charlie Winston, americkí Calexico, islandská legenda GusGus a k nim sa pridá domáca hviezda Jana Kirschner so sláčikovým kvartetom.



Mimoriadne silný program čaká v sobotu festivalový amfiteáter, kde zahrá azda najznámejšie sláčikové kvarteto na svete Kronos Quartet. Kombináciu afrobeatu a free-jazzu predvedú tUnE-yArDs a temnejšie ladený bude koncert Zeal & Ardor. Tanečný stan rozhýbu Sophie, Onuka, La Femme a rap v podaní kapiel Dälek, Reykjavikurdaetur či miestnej legendy Trosky.



Na návštevníkov čakajú viaceré novinky, v areáli budú zberné miesta, kde za pomoci asistentov môžu návštevníci odnášať a následne triediť odpad až na druhotné suroviny. Okrem ekologického rozmeru si od tejto spolupráce s návštevníkmi sľubujú organizátori ešte čistejšie a príjemnejšie gastro zóny. Zároveň všetok biologický kuchynský odpad sa spracuje priamo na festivale. Pre fajčiarov sú pripravené osobné a veľkokapacitné popolníky, nádoby na stoloch a betónové misy naplnené pieskom.



Veľká zmena nastane aj v srdci areálu, kde pre ďalší rozvoj letiska tento rok nebude vysadená kvetinová lúka. Nahradí ju iniciatíva Pohoda F(Lovers). Návštevníci môžu priniesť so sebou na letisko vlastné kvety. Ďalšou dôležitou novinkou sú aj špeciálne náramky pre návštevníkov pod 18 rokov.



Na Pohode vystúpi vyše 150 mien z 30 krajín sveta. Celkovo čaká na návštevníkov vyše 300 hudobných, tanečných či divadelných vystúpení a rôznych performance. Mimoriadne silne bude zastúpené vizuálne umenie, pestrý program čaká na rodiny s deťmi vo Family parku či diskusie s hosťami v debatných stanoch.



TASR informoval PR manažér festivalu Anton Repka.