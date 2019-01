Pohoda získala Take a Stand Award a Award for Excellence and Passion

Letisko Trenčín bude od 11. do 13. júla miestom 23. ročníka festivalu Pohoda.

Bratislava 18. januára (TASR) - Po minuloročnom premiérovom víťazstve v rámci najprestížnejších festivalových cien European Festival Awards v tomto roku premenila Pohoda obe nominácie na víťazstva vo svojich kategóriách. Spolu s festivalom Roskilde tak získala najviac ocenení na EFA 2018. Z holandského Groningenu si Pohoda tím na Slovensko prináša Take a Stand Award, ako aj ocenenie Award for Excellence and Passion, ktorou porota EFA ocenila prínos Michala Kaščáka pre scénu na Slovensku a v Európe.



"Obe ceny sú symbolické, obe v sebe spájajú umenie a slobodu. Slobodný festival považujem za zázrak a považujem za prirodzené, že jeho silu chceme využiť na šírenie tolerancie a slobody. Je tiež dobré vidieť, že sa ľudia v Európe zaujímajú o to, čo sa deje na Slovensku,” povedal o oceneniach Michal Kaščák.



Award for Excellence and Passion si Michal Kaščák prevzal z rúk minuloročnej víťazky Frusziny Szép. Tá v dlhom úvodnom prejave vyzdvihla najmä fakt, akým spôsobom Michal pristupuje k organizácii festivalu s narážkou na predchádzajúce ocenenie: "Keď Michal vidí akýkoľvek problém v spoločnosti, tak pred ním nezatvára oči, ale práve naopak, umiestni ho do srdca svojho festivalu."



Spolu s Kaščákom boli v tejto kategórii nominované osobnosti ako právnik Glastonbury Ben Chalis, šéf festivalu EXIT Ivan Milivojev, šéf Yourope Philippe Cornu či riaditeľ Go-group Holger Jan Schmidt. Michalovi poďakovala v rámci svojho prejavu ako jednej zo zásadných osobností, ktoré ju najviac ovplyvnili, aj šéfka rumunského festivalu ARTmania Codruta Vulcu, ktorá si z EFA 2018 odniesla cenu pre najlepší malý festival.



"Je ľahké byť excelentný, keď máte okolo seba toľkých excelentných ľudí. Je ľahké mať vášeň pre niečo tak úžasné, ako je hudba. Cenu považujem za ocenenie Pohody, jej čaro by nefungovalo bez našich návštevníkov, ktorí ju napĺňajú zmyslom," povedal o ocenení Kaščák.



Take a Stand Award odovzdal Pohode eurokomisár pre vzdelanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý ocenil mimoriadnu oddanosť voči slobode a vnímanie zodpovednosti za spoločnosť aj mimo festivalových pódií. Išlo o druhý ročník ocenenia, pričom Pohoda bola nominovaná aj minulý rok za inštaláciu Minaret, ktorá sa objavila okrem Pohody aj na susednom Szigete. V tomto roku porota ocenila dlhodobý prístup festivalu k citlivým spoločenským témam, no najmä reakciu na tragédiu z februára minulého roka, vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Letisko Trenčín bude od 11. do 13. júla miestom 23. ročníka festivalu Pohoda. TASR informoval PR manažér festivalu Anton Repka.