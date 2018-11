UŽ NIE JE NEZVESTNÝ: Populárny český herec sa po 20 dňoch našiel

Rodák z Moskvy mal po celý čas vypnutý mobilný telefón. Správy o ňom nemali ani kolegovia, či susedia z obce na okraji Prahy.

Praha 1. novembra (TASR) - Populárny český herec Bob Klepl (60), ktorý bol 20 dní nezvestný, vystúpil v stredu večer v autorskom predstavení režiséra Patrika Hartla Líbánky na Jadranu. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie denníka Blesk.



Podľa jednej zo svedkýň hercovho opätovného návratu na scénu Studia DVA bol Klepl "výborný a to, že mal autonehodu, na ňom nebolo vôbec vidieť. Nepoznamenala ho ani psychicky," dodala diváčka.



Rodák z Moskvy, ktorého mohli aj slovenskí diváci vidieť vo viacerých českých filmových a televíznych produkciách, ako napríklad Báječná léta pod psa, Mazaný Filip, Pupendo, Účastníci zájezdu, Náhrdelník, Zdivočelá země alebo České století, mal po celý čas vypnutý mobilný telefón. Správy o ňom nemali ani kolegovia, či susedia z obce na okraji Prahy.



Po najnovšom odohratom predstavení zamieril podľa Blesku v automobile s vodičom zrejme priamo domov.



Herec má za sebou júlovú dopravnú nehodu, pri ktorej sa na skútri zrazil s autobusom MHD a z ktorej vyviazol s troma zlomenými rebrami a prepichnutými pľúcami.



Kleplov jesenný prvý pokus o návrat na divadelnú scénu sa 28. septembra ukázal ako predčasný, keďže po krátkom čase pri ňom skolaboval. Špekulácie, že by tento incident mal súvislosť s konzumáciou alkoholu, s ktorou mal Klepl pred rokmi problém, poprel nielen on sám, ale aj zodpovední zástupcovia spomínanej scény.