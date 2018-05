Poznáme víťazov

VÍŤAZI 45. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU EKOTOPFILM – ENVIROFILM



HLAVNÉ CENY:



GRAND PRIX

Cena vlády Slovenskej republiky

Film: Impérium červeného zlata [The Empire of Red Gold] / Francúzsko

Réžia: Jean-Baptiste Malet, Yavier Deleu



Hlavná cena v kategórii A – Za poznaním prírody

Cena Ministerstva životného prostredia SR

Film: Ostrovy v čase – Prírodná odysea – Zrodené z ohňa [Islands in Time – A Wildlife Odyssey – Born of Fire] / Rakúsko

Réžia: Matt Hamilton



Hlavná cena v kategórii B – Úspešné príbehy

Cena Ministerstva hospodárstva SR

Film: Biele šálky už netreba [Enough White Teacups] / Spojené štáty

Réžia: Michelle Bauer Carpenter



Hlavná cena v kategórii C – O čom treba hovoriť

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR

Film: Jazero Hamoun [Once Hamoun] / Irán

Réžia: Mohammad Ehsani



Hlavná cena v kategórii D – Krátke

Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Film: Vápencový konflikt [The Limestone Conflict] / Spojené štáty

Réžia: Petter Ringbom



Hlavná cena v kategórii E – Celovečerné: Udržateľnosť a MY

Cena Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Film: Owino [Owino] / Španielsko

Réžia: Javier Marín, Yusuf Razzaque



Hlavná cena v kategórii F – Deti

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Film: Chcem byť pri tom [Aquiescence] / Indonézia

Réžia: Fierrany Halita



ŠPECIÁLNE OCENENIA:

Cena Bratislavského samosprávneho kraja

Film: Posledné prasa [The Last Pig] / Spojené štáty

Réžia: Allison Argo



Cena primátora hlavného mesta SR Bratislava

Film: Madrid Zero [Madrid Zero] / Španielsko

Réžia: Álvaro Llagunes



Cena primátora mesta Banská Bystrica

Film: Spolu! [Together!] / Belgicko

Réžia: Güldem Durmaz



Cena Medzinárodnej poroty

Film: Kmeň vs. hrdý člen [Tribe vs. Pride] / Rakúsko

Réžia: Dereck Joubert



Cena prezidentky Festivalového výboru

Film: Jane [Jane] / Spojené kráľovstvo

Réžia: Brett Morgen



Cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za najlepšiu prezentáciu príbehu

Film: Pytliacke podsvetie [The Poacher’s Pipeline] / Spojené štáty

Réžia: Phil Rees



Cena hlavného partnera Bratislavská teplárenská a.s. za podporu životného prostredia

Film: Fascinujúca Zem: Južný pacifik – Ohrozený raj [Fascinating Earth: The South Seas – The Endangered Paradise] / Nemecko

Réžia: Iris Zink, Frank Siegwart



Cena Slovenskej agentúry životného prostredia za globálnu aplikovateľnosť

Film: Bojovníci za vodu [Water Warriors] / Spojené štáty

Réžia: Michael Premo



Cena hlavného reklamného partnera Effectivity POWERED BY PUBLICIS za originálnosť

Film: Po záruke [Expired] / Nórsko

Réžia: Kieran Kolle



Cena Zeleného vzdelávacieho fondu za inšpiratívne posolstvo

Film: Medvede z Kamčatky. Zrod života [Kamchatka Bears. Life Begins] / Rusko

Réžia: Irina Zhuravleva, Vladislav Grishin



Čestné uznanie

Film: Dobre živení [Well Fed] / Holandsko

Réžia: Karsten de Vreugd

Bratislava 4. mája (OTS) - Filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM už pozná svojich víťazov. Na slávnostnom udeľovaní cien festivalu ich vyhlásila medzinárodná odborná porota. Vyberalo sa z prihlásených 1300 dokumentov. Medzinárodná porota počas týchto dní zhliadla a vyhodnotila 86 súťažných programov z 33 krajín sveta. Prinášame vám víťazov v jednotlivých kategóriách.Festivalom tento rok rezonovala ZMENA a zamyslenie nad tým, či sa zmeníme my alebo príroda. „“ vyjadril sa po slávnostnom udeľovaní cien riaditeľ festivaluFestival bol obohatený o zaujímavý sprievodný program tematických prezentácií, workshopov a diskusií. Na Slovensko zavítal ,,morský pastier‘‘ Andrea Morello, prezident Sea Shepherd Italy, ktorý prišiel v mene celosvetovej ochranárskej organizácie Sea Shepherd Conservation Society osobne prevziať poctu Honour of Ekotopfilm 2018. Ocenenie bolo tento rok prvýkrát udelené organizácii a nie jednotlivcovi, za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja.Aktivity festivalu Ekotopfilm – Envirofilm však týždňovým festivalom v Bratislave a v Banskej Bystrici nekončia. Výber filmov a zaujímavých diskusií pokračuje. Organizátori plánujú počas celého kalendárneho roka navštíviť takmer 50 slovenských miest v rámci festivalovej Tour.Viac informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk