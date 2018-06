Pred 120 rokmi sa narodil spisovateľ Erich Maria Remarque

K velikánom literatúry sa Remarque zaradil s románom Na západe nič nového, v ktorom nepateticky a naturalisticky opísal osudy skupiny nemeckých vojakov na západnom fronte počas prvej svetovej vojny.

Osnabrück/Bratislava 22. júna (TASR) – Asi len málokto sa počas svojho stredoškolského štúdia nestretol v rámci povinnej literatúry s románom Na západe nič nového. Svetoznámy protivojnový román napísal nemecký spisovateľ, predstaviteľ takzvanej stratenej generácie Erich Maria Remarque, od narodenia ktorého uplynie v piatok 22. júna 120 rokov.



Erich Maria Remarque, vlastným menom Erich Paul Remark sa narodil 22. júna 1898 v nemeckom Osnabrücku. Syna kníhviazača a študenta katolíckeho seminára poslali v júni roku 1917 na prvou svetovou vojnou zmietaný západný front. Už 31. júla 1917 ležal v poľnom lazarete s prestreleným krkom, črepinami v ľavej nohe a pravom ramene. Vojna sa pre neho skončila.



V nasledujúcich rokoch mal problémy začleniť sa do spoločnosti a vystriedal niekoľko zamestnaní. Životom sa predieral ako pokladník, kamenár, organista, učiteľ klavírnej hudby či obchodný cestujúci. Neskôr pôsobil ako redaktor a popri tom cestoval. V roku 1932 ušiel do Švajčiarska a o rok nato už nacisti v Nemecku pálili jeho knihy. O nemecké občianstvo prišiel v roku 1938 a následne emigroval do Spojených štátov amerických (USA), kde získal americké občianstvo. Po druhej svetovej vojne žil striedavo v USA a Švajčiarsku.



K velikánom svetovej literatúry sa Remarque zaradil s románom Im Westen nichts Neues (Na západe nič nového, 1928), v ktorom nepateticky a naturalisticky opísal osudy skupiny nemeckých vojakov na západnom fronte počas prvej svetovej vojny. Dielo napísané za šesť týždňov otriaslo svetom a behom troch rokov sa predalo tri a pol milióna výtlačkov. Realistický protivojnový román sa stal povinným čítaním na mnohých stredných školách a dočkal sa aj dvoma Oscarmi oceneného filmového spracovania (All Quiet on the Western Front, 1930).



Zverstvá odohrávajúce sa počas prvej a druhej svetovej vojny a ich negatívnom vplyvu na ľudí priblížil Remarque aj v beletriách ako napríklad Der Weg zurück (Cesta späť, 1931), Der Funke Leben (Iskra života, 1952), Zeit zu leben und Zeit zu sterben (Čas žitia a čas umierania 1954), Die Nacht von Lissabon (Noc v Lisabone, 1962).



Traduje sa, že úspešný spisovateľ Erich Maria Remarque bol veľkým milovníkom žien, miloval veľa, ale vždy diskrétne. V tejto súvislosti mu prischlo označenie "Clark Gable literatúry". V roku 1958 sa oženil s americkou filmovou hviezdou Paulettou Goddardovou, exmanželkou Charlieho Chaplina.



Erich Maria Remarque zomrel 25. septembra 1970 v Locarne vo Švajčiarsku vo veku 72 rokov.



Cenu mieru nesúcu spisovateľovo meno udeľuje jeho rodné mesto od roku 1991 s dvojročnou periodicitou. Aktuálnou laureátkou ocenenia za rok 2017 sa v máji 2018 stala turecká novinárka, esejistka a spisovateľka Asli Erdoganová.