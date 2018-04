Pred 145 rokmi sa narodil ruský skladateľ Sergej Rachmaninov

Malý Rachmaninov sa hre na klavíri venoval od piatich rokov. Ukázalo sa, že disponuje veľkým talentom a už ako deväťročný nastúpil na konzervatórium v Petrohrade.

Semionovo/Bratislava 1. apríla (TASR) - Klavírne koncerty ruského skladateľa, klaviristu a dirigenta Sergeja Rachmaninova patria dodnes k nahranejším dielam na koncertných pódiách na celom svete. Od narodenia veľkého (post)romantického hudobného skladateľa uplynie v nedeľu 1. apríla 145 rokov.



O emocionálnej sile a zároveň o veľkej náročnosti pri interpretácii Rachmaninových klavírnych koncertov pojednáva aj známy austrálsky film Shine (Žiara, 1996), ktorý rozpráva príbeh klaviristu Davida Helfgotta, v podaní austrálskeho herca Geoffreyho Rusha. Mladý Helfgott sa pri koncertnom prevedení na náročného klavírneho koncertu č.3 d-moll nervovo zrútil, čo výrazne ovplyvnilo jeho ďalší život.



Sergej Vasilievič Rachmaninov sa narodil 1. apríla 1873 v Semionove v aristokratickej rodine. Jeho otec vojenský dôstojník Vasiľ Rachmaninov sa oženil s dcérou generála, čím sa stal vlastníkom niekoľkých vidieckych panstiev. O veľký majetok sa aj pre dosť neviazaný život nevedel postarať a rodina nakoniec skončila v petrohradskom byte. Rodičia budúceho veľkého skladateľa sa napokon rozišli a o jeho výchovu sa starala prevažne babka z matkinej strany.



Malý Rachmaninov sa hre na klavíri venoval od piatich rokov. Ukázalo sa, že disponuje veľkým talentom a už ako deväťročný nastúpil na konzervatórium v Petrohrade. Nepatril k usilovným žiakom. Učitelia však pre veľký talent prehliadali jeho nedostatky. Napokon mu hrozila strata štipendia. Odišiel do Moskvy, kde sa ako 12-ročný stal žiakom prísneho učiteľa Nikolaja Zvereva. Ten ho nútil hlavne k hraniu a k interpretácii diel iných skladateľov, ale mladého Rachmaninova to začalo viac ťahať ku komponovaniu.



V roku 1892 ako študent kompozície moskovského konzervatória zložil operu Aleko, ktorá o rok neskôr zaznamenala úspešnú premiéru v Moskve. Veľmi populárnou sa stala aj jedna z jeho prvých skladieb Preludium cis moll. Nasledovala symfónia č. 1 a klavírny koncert č. 1 fis-moll.



V rokoch 1897-1898 pôsobil Rachmaninov ako dirigent v súkromnej moskovskej opernej spoločnosti, kde sa zoznámil s neskôr celoživotným priateľom slávnym ruským operným spevákom Fiodorom Ivanovičom Šaľapinom.



Po dirigentskom angažmáne odišiel do Londýna, kde sa pokúšal skomponovať ďalší klavírny koncert. Pre psychické problémy práca nenapredovala a skladateľ navštívil lekára Nikolaja Dahla, ktorý ho liečil aj pomocou hypnózy. V roku 1901 dokončil neskôr slávny klavírny koncert č. 2 c-moll, ktorý venoval Dahlovi.



Počas drážďanského pobytu v roku 1907 skomponoval symfóniu č. 2 e-moll. V roku 1909 navštívil prvýkrát Spojené štátny americké (USA), kde premiérovo uviedli ďalší dnes už legendárny klavírny koncert č. 3 d-moll.



Situácia v Rusku po Októbrovej revolúcii v roku 1917 prinútila Rachmaninova emigrovať od USA. V emigrácii okrem symfónii č. 3 a-moll skomponoval aj svoj posledný klavírny koncert č. 4 g-moll, ktorý revidoval v roku 1941.



Autor svetoznámych klavírnych koncertov, v ktorých sa v symbióze stretáva vášeň s vycibrenou klavírnou technikou, Sergej Rachmaninov zomrel 28. marca 1943 v Beverly Hills v Kalifornii.