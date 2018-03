Pred 75 rokmi sa narodil džezmen Jozef Dodo Šošoka

Svoj prvý koncert odohral už v roku 1958 ako pätnásťročný. Počas vysokoškolského štúdia viedol amatérsku skupinu, ktorá vystupovala v Nitre na nedeľných jazzových popoludniach.

Levice/Bratislava 16. marca (TASR) – Svetoznámy džezový hráč na bicie nástroje a perkusie Jozef Dodo Šošoka by sa 16. marca dožil okrúhlych 75. narodenín. Bol nielen špičkovým hudobníkom, ale aj organizátorom hudobných a kultúrnych podujatí.



Jozef Dodo Šošoka sa narodil 16. marca 1943 v Hronských Kosihách v okrese Levice. Maturoval na Gymnáziu v Komárne a študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre.



O svojej ceste k bicím nástrojom povedal Šošoka pre Piešťanský denník: "Ako dieťa som do rúk bral všetko, s čím sa dalo hrať. Ceruzky, varechy, perkusie, kastanety, rumba gule, ale to som bol ešte veľmi malý. Keď som sa naučil hrať na husle i klavír, niečo mi stále chýbalo. Nebol som spokojný. A potom som to pochopil. Bolo mi dané, hrať na bicie nástroje."



Svoj prvý koncert odohral už v roku 1958 ako pätnásťročný. Počas vysokoškolského štúdia viedol amatérsku skupinu, ktorá vystupovala v Nitre na nedeľných jazzových popoludniach.



Od roku 1963 pôsobil v bratislavskej skupine Istropolitana, po roku 1966 hral so skupinou Combo 4 o rok neskôr spoluzakladal skupinu The Gentlemen. Po jej rozpade v roku 1973 hral vo viacerých skupinách a orchestroch doma aj v zahraničí.



V roku 1988 získal štipendium na Berklee College of Music v americkom Bostone. Na svoju prvú sólovú platňu si musel počkať až do roku 1990.



"Jeho hudobný prejav vychádzal z hard bopového štýlu. Svoju sadu bicích a perkusií obohacoval a rozširoval o rôzne exotické perkusie. Rád experimentoval, ako jediný slovenský bubeník sa nebál sólových vystúpení. Dodov sólový projekt 'Drums And Percussion Accoustic Music', ktorý budoval pätnásť rokov, vyrážal dych kritikom a poslucháčom po celom svete. Hudobne bol doma v Afrike, Blízkom Východe, Austrálii. I keď mohol emigrovať, vždy sa vrátil domov. Považoval sa za človeka, ktorý je akosi zrastený so svojím rodiskom," uviedol o Šošokovi hudobný časopis Nový Populár.



Koncertoval napríklad v Jeruzaleme, Varšave, Berlíne, Tokiu, Budapešti, ale aj v Česku a samozrejme, doma na Slovensku. Získal viacero domácich a zahraničných ocenení, medzi nimi napríklad Cenu za celoživotné dielo, propagáciu džezu doma i v zahraničí a za vernosť džezu, ktorú mu udelil Slovenský hudobný fond. Zaslúžil sa o renesanciu džezu, darilo sa mu dostať kvalitných predstaviteľov tohto hudobného žánru na slovenské pódiá.



Jozef Dodo Šošoka zomrel 21. novembra 2008 vo veku 65 rokov.