Pred 80 rokmi sa narodil slovenský herec Jozef Adamovič

Jozef Adamovič Foto: TASR/Magda Borodáčová

Komédiu Petra Zvona "Tanec nad plačom" uviedli v činohre SND 8. marca v Bratislave. Hru režíroval Tibor Rakovský, scénu navrhol Ladislav Vychodil. Emília Vášáryová v úlohe markízy Silvie a Jozef Adamovič v úlohe grófa Alfréda, 7. marca 1969. Foto: TASR / M. Borodáčová

Na archívnej snímke z 2. februára 1978 herci Jozef Adamovič (vľavo) v úlohe Martina a Anna Javorková v úlohe Aničky hrajú v dráme J.G. Tajovského "Nový život" v Divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Foto: TASR - Magda Borodáčová

Trnava/Bratislava 23. apríla (TASR) – Slovenský herec Jozef Adamovič zaznamenal najväčšiu popularitu v 60. a 70. rokoch 20. storočia. V divadle a vo filme odohral množstvo nezabudnuteľných postáv. Obrovský medzinárodný úspech mu priniesla rola v českej snímke Valčík pro milión a neskôr postava grófa Mórica Beňovského v 13-dielnom koprodukčnom seriáli Vivat Beňovský!. V utorok 23. apríla by sa sympatický herec dožil 80 rokov.Jozef Adamovič sa narodil 23. apríla 1939 v Trnave. Po maturite v roku 1956 začal v Bratislave študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU).zaspomínal si herec v rozhovore pre denník Pravda.Po ukončení štúdia na VŠMU (1960) sa stal členom Slovenského národného divadla (SND), v ktorom pôsobil až do roku 1990. Stelesnil celý rad divadelných postáv v známych hrách, ako napr. Kráľ jeleňom (Carlo Gozzi), Sen noci svätojánskej, Richard II. či Kráľ Lear (William Shakespeare) a napokon hral aj v Cyranovi z Bergeracu (Edmond Rostand).V roku 1960 ho obsadili do českého filmu Valčík pro milión režiséra Josefa Macha. Snímka zaznamenala prekvapivý úspech na Kube. Herec sa pochválil, že pri návšteve Havany sa asi šesťkrát sa stretol so samotným Fidelom Castrom.Jozef Adamovič sa objavil i v ďalších českých a najmä slovenských filmoch a televíznych inscenáciách. Svoj talent potvrdil v komédii Hry lásky šálivé (1971). Pre námet svojej odľahčenej komédie o pôvaboch a úskaliach nevery siahol režisér Jiří Krejčík až do obdobia renesancie. Za podklad ku scenáru, ktorý si napísal sám, mu poslúžili poviedky z pera Giovanniho Boccacia a Markéty Navarrskej.Vysoký fešák si zahral aj v dráme Kým kohút nezaspieva (1972), ktorú režisér Jozef Pálka nakrútil na motívy divadelnej hry s rovnomenným názvom od slovenského spisovateľa Ivana Bukovčana. Ide o príbeh desiatich zdanlivo náhodne vybraných ľudí umiestnených v pivnici malého mesta počas nacistickej okupácie Slovenska, pričom sa postupne začínajú vykresľovať charaktery. Svoj herecký talent predviedol Jozef Adamovič v televíznej inscenácii Cid v réžii Pavla Haspru (1973). Podľa filmovej kritiky ide po obsahovej stránke o jeden z najväčších inscenačných skvostov, aké divákom televízia v rámci slávnych "bratislavských pondelkov" ponúkla.V roku 1975 odohral Adamovič hlavnú úlohu grófa Mórica Beňovského v 13-dielnom koprodukčnom slovensko-maďarskom výpravnom televíznom seriáli Vivat Beňovský!. Seriál mal veľkú sledovanosť nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.Obľúbený herec si zahral vo vojnovej dráme s názvom Demeterovci (Karol Spišák, 1976), alebo tiež vo filme Otakara Vávru Temné slunce (1980) napísanej podľa románu Karla Čapka. Ďalším zaujímavými snímkami boli Noční jazdci (Martin Hollý, 1981), či filmová rozprávka Pták Ohnivák, ktorú nakrútil Václav Vorlíček v roku 1997. Popri tom Jozef Adamovič vytvoril desiatky postáv v televíznych filmoch a inscenáciách.Od konca 70. rokov minulého storočia sa na filmovom plátne objavoval iba príležitostne. Prežil ťažkú autohaváriu, postihlo ho zhubné ochorenie, s ktorým statočne bojoval.Dramatický umelec bol spoluzakladateľom Akadémie múzických umení (AMU) v Banskej Bystrici, neskôr tam začal prednášať na fakulte Dramatických umení. Od 90. rokov dvadsiateho storočia až do svojho skonu pôsobil na košickom konzervatóriu a na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave.Na bratislavský Filmový chodník slávy, ktorý sa tiahne pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava, pribudla 20. júna 2012 pamätná dlaždica, na ktorej je podpis divadelného a filmového herca, režiséra a pedagóga Jozefa Adamoviča. Manželkou herca bola známa slovenská herečka Božidara Turzonovová. Herec, pedagóg a režisér Jozef Adamovič zomrel 2. augusta 2013 v Košiciach vo veku 74 rokov.