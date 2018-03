Pred 90 rokmi sa narodil Josef Karlík, filmový dedko Tomáša Holého

Narodil sa 19. marca 1928 v Kroměříži na Morave a od detstva prejavoval komediálne sklony.

Brno/Bratislava 19. marca (TASR) - Diváci si ho dodnes pamätajú vďaka komédii Jak dostat tatínka do polepšovny, kde stvárnil roztopašného starého otca. Populárny divadelný, filmový a televízny herec Josef Karlík by sa bol 19. marca dožil deväťdesiat rokov.



Narodil sa 19. marca 1928 v Kroměříži na Morave a od detstva prejavoval komediálne sklony. Z osemročného gymnázia prestúpil proti vôli svojich rodičov na konzervatórium v Brne a neskôr na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU).



Po jej absolvovaní v roku 1950 hral Josef Karlík v Těšínskom divadle v Českom Těšíne, v pražskom Divadle na Vinohradoch, až napokon zakotvil v brnianskom Národnom divadle, kde pôsobil v rokoch 1954 až 1992 a hosťoval tu aj po odchode do dôchodku.



Na doskách brnianskeho divadla stvárnil množstvo dramatických i komických postáv od Dobrého vojaka Švejka až po Shakespearovho Kráľa Leara.



Rovnako často sa objavoval vo filmoch, pričom jeho najznámejšou postavou je starý otec v divácky úspešnej komédii Jak dostat tatínka do polepšovny. V roku 1978 ju česká režisérka Marie Poledňáková nakrútila ako pokračovanie populárneho filmu Jak vytrhout velrybě stoličku (1977), kde zažiaril detský herec Tomáš Holý. V pokračovaní si Josef Karlík zahral jeho recesistického dedka.



Stvárnil jednu z hlavných úloh v televíznom seriáli Sanitka (1984). Hral aj v slovenských filmoch, napríklad Správca skanzenu Štefana Uhera (1987). Ako v jednom z posledných filmov sa objavil v rozprávke Lotrando a Zubejda (Karel Smyczek, 1996).



Josef Karlík bol tiež dlhoročným pedagógom, vyučoval herectvo na Divadelnej fakulte JAMU. Je autorom knihy Cesty k herectví.



Získal viacero ocenení, napríklad Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu (2001) a in memoriam Cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo v činohre (2009).



Josef Karlík zomrel 30. októbra 2009 v Brne.