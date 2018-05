Predseda poroty Pulitzerovej ceny odstúpil pre obvinenia z obťažovania

Díaza (49) obvinila minulý týždeň na Twitteri spisovateľka Zinzi Clemmonsová z toho, že ju pred šiestimi rokmi, teda v čase, keď bola ešte študentkou, pobozkal proti jej vôli.

New York 12. mája (TASR) - Porota Pulitzerovej ceny oznámila, že nezávisle vyšetrí obvinenia zo sexuálneho obťažovania voči svojmu predsedovi, spisovateľovi Junotovi Díazovi. Literát, ktorý je zároveň tiež držiteľom tejto prestížnej ceny, sa funkcie predsedu vzdal, v porote však ostane, informovala s odvolaním sa na vyhlásenie organizácie v piatok spravodajská stanica BBC.



Díaza (49) obvinila minulý týždeň na Twitteri spisovateľka Zinzi Clemmonsová z toho, že ju pred šiestimi rokmi, teda v čase, keď bola ešte študentkou, pobozkal proti jej vôli. Na sociálnych sieťach sa k nej následne pridali ďalšie spisovateľky, ktoré tvrdili, že s Díazom majú obdobné skúsenosti, informovala agentúra AP.



Spisovateľ, ktorého za predsedu poroty Pulitzerovej ceny zvolili len v apríli, začiatkom mája uviedol, že za svoju minulosť prevezme zodpovednosť. Porota oznámila, že nezávisle vyšetrovanie celej záležitosti privítal a bude pri ňom spolupracovať. Funkciu predsedu poroty Pulitzerovej ceny po Díazovi teraz dočasne preberie jeho predchodca v nej - novinár Eugene Robinson.



Junot Díaz, americký autor pôvodom z Dominikánskej republiky, patrí k najoceňovanejším latinskoamerickým spisovateľom svojej generácie a v roku 2008 získal Pulitzerovu cenu v kategórii beletrie za svoj román s názvom The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (v češtine vyšiel v roku 2009 vo vydavateľstve Argo pod názvom Krátký, leč divuplný život Oskara Wajda).