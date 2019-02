Predstaviteľka Rachel z Priateľov oslavuje 50. narodeniny

Jennifer Anistonová bola v roku 2004 magazínom People vyhlásená za najkrajšiu ženu sveta. Po dvanástich rokoch (2016) si svoje prvenstvo opäť zopakovala.

Sherman Oaks/Bratislava 11. februára (TASR) – Americká herečka, producentka a režisérka Jennifer Anistonová sa stala známou účinkovaním v komediálnom televíznom sitkome Friends (Priatelia,1994-2004), ktorý je považovaný za jeden z najpopulárnejších televíznych seriálov od 90. rokov 20. storočia. V pondelok 11. februára má herečka, ktorej úloha Rachel Greenovej v seriáli vyniesla dve nominácie na Emmy a Zlatý glóbus, 50 rokov.



Jennifer Anistonová sa narodila 11. februára 1969 v Los Angeleskej štvrti Sherman Oaks v USA. Herečka gréckeho pôvodu, sa už od malička pohybovala v prostredí šoubiznisu. Jej otec pôsobil ako producent, matka bola herečkou a krstný otec menom Telly Savalas nebol nikým iným než starým dobrým detektívom Kojakom.



V New Yorku vyštudovala drámu a začala sa venovať účinkovaniu v nebroadwayských hrách, popri tom pracovala ako čašníčka.



Začiatkom 90. rokov získala rolu Rachel Greenovej v Priateľoch a z Jennifer Anistonovej sa stala hviezda. Okamžite bola považovaná za sexsymbol seriálu. Jej účes a módne kreácie sa stali snom množstva diváčok po celom svete. Seriál mal obrovskú sledovanosť aj vďaka všetkým hlavným protagonistom. V prvej sérii bolo predstavených šesť postáv: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Rachel príde do kaviarne Central Perk po tom, čo utečie zo svojej svadby s Barrym a presťahuje sa do bytu ku kamarátke zo strednej školy Monice. Ross, ktorý je do Rachel zaľúbený už od strednej školy, sa jej neustále snaží povedať o svojich citoch. V ceste mu však stoja prekážky – napríklad to, že čaká dieťa so svojou bývalou ženou Carol. Seriál zaujal vtipnými dialógmi a vynikajúcimi výkonmi hercov. Anistonovej boli razom doručené lákavé filmové ponuky a ona sa ich bez váhania chopila. A tak začala počas prestávok u Priateľov nakrúcať celovečerné snímky.



Prvou bola komédia o mladých ľuďoch a vzťahmi medzi nimi s názvom She's the One(Ona, jedine ona, 1996), kde jej sekundovala Cameron Diazová. V žánri oddychových romantických komédií pokračovala aj filmami Picture Perfect (Perfektný záskok ,1997) alebo The Object of My Affection (Objekt mojej túžby, 1998). Za posledný menovaný zožala nadšené ovácie kritiky a diváci si ju v roli sociálnej pracovníčky, ktorá sa zaľúbi do homosexuálneho kolegu zamilovali tak ako nikdy predtým. Jennifer Anistonová sa prekvapujúco ocitla v aj v nezvyčajnej úlohe v snímke Derailed (Hra s neverou, 2005) v réžii Švéda Mikaela Hafströma, kde nehájila farby humoru, ale s plnou vážnosťou zápornej postavy zapadla do zamotaného príbehu.



Kasovým trhákom bola aj komédia Marley & Me (Márlley a ja, 2008). Príbeh novomanželov Johna a Jenny Groganovcov (Owen Wilson, Jennifer Anistonová) bol pre divákov strhujúci. Film režiséra Davida Frankela popisuje 13 rokov života so psom, ktorý pripomína súžitie s nevypočitateľným uragánom. Šťastie prialo herečke aj v snímke Just Go with It (Skús ma rozosmiať, 2011), kde Annistonová vytvorila spolu s hercom Adamom Sandlerom podarenú dvojicu, ktorá sa k sebe prekvapivo veľmi hodí.



Komédiu Šéfovia na zabitie priniesla do slovenských kín v roku 2011 distribučná spoločnosť Continental. Svoj komediálny talent v snímke využila aj herečka, ktorá sa divákom predstavila v netradičnej úlohe. "Ešte nikdy som nehrala takú neospravedlniteľne zmyselnú postavu, nevedela som tomu odolať - dialógy a situácie boli škandalózne a neuveriteľne vtipné. Hneď som po tom skočila," priznala Anistonová pri premiére filmu.



Svoju prvú cenu Emmy získala v roku 2002 v kategórii Najlepšia herečka v komediálnej sérii, o rok neskôr už získala za tu istú kategóriu Zlatý Glóbus. Svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy odhalila 22. februára 2012.



V roku 2000 sa filmová hviezda vydala za Brada Pitta, s ktorým sa spoznala pri natáčaní Priateľov. Rozišli sa už o 5 rokov, kedy prepuklo navonok, že ju Brad podvádza pri natáčaní filmu Mr. and Mrs. Smith s Angelinou Jolie.



Jennifer Anistonová bola v roku 2004 magazínom People vyhlásená za najkrajšiu ženu sveta. Po dvanástich rokoch (2016) si svoje prvenstvo opäť zopakovala.



Okrem herectva sa zaujíma tiež o výtvarné umenie. Počas štúdií bola dokonca jedna z jej malieb vystavená v newyorskom Metropolitan Museum of Art.