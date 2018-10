Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

Pod názvom Zrodila sa hviezda vstupuje do kín film, v ktorom sa v hlavných úlohách predstavia štvornásobný držiteľ nominácie na Oscara Bradley Cooper a hudobná superstar Lady Gaga.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Prvý októbrový týždeň priniesol do slovenskej kinodistribúcie romantickú hudobnú drámu s Bradleym Cooperom a speváčkou Lady Gaga v hlavnej úlohe, o ďalšiu filmovú drámu sa postaral režisér Pawel Pawlikowski a jeho najočakávanejší artový titul roka, diváci si budú môcť pozrieť aj drámu zo života slávnej herečky Romy Schneiderovej a štvoricu noviniek uzatvára dosiaľ "najtemnejšia marvelovka" s hviezdnym Tomom Hardym.



Pod názvom Zrodila sa hviezda vstupuje do kín film, v ktorom sa v hlavných úlohách predstavia štvornásobný držiteľ nominácie na Oscara Bradley Cooper a hudobná superstar Lady Gaga. Kým pre Bradleyho Coopera ide o režisérsky debut, pre speváčku Lady Gaga o jej prvú hlavnú úlohu vo filme. V novom spracovaní romantickej drámy stvárňuje Cooper ostrieľaného muzikanta Jacksona Maina, ktorý objaví začínajúcu speváčku Ally (Lady Gaga) a zamiluje sa do nej. Ona už svoj veľký sen o hviezdnej kariére vzdala, pokým ju Jack neprinúti vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď jej raketový štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále ťažšie nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac bojuje so svojimi vnútornými démonmi.



S prehliadkou Projekt 100 vstúpil do našich kín aj najočakávanejší artový titul roka, čiernobiely film Studená vojna, s ktorým prichádza po oscarovej Ide poľský režisér Pawel Pawlikowski. Studená vojna mala premiéru na festivale v Cannes, odtiaľ si Pawlikowski odniesol cenu za réžiu. Milostný príbeh odohrávajúci sa na pozadí udalostí v období budovania stalinovského Poľska, ale tiež modernej Európy, bodoval aj na MFF Cinematik v Piešťanoch, kde získal dve ceny - Meeting point Europe a cenu divákov. Rozpráva o osudovej láske speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne priťahujú a nevedia byť ani od seba. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie džezová a folklórna hudba a dvojica rozohráva nádhernú, ale trpkú baladu, svoju vlastnú studenú vojnu. Nehovorí teda len o vzťahu dvoch ľudí, hovorí o dobe, jej premenách a formovaní krajiny.



Lákadlom pre priaznivcov filmového umenia môže byť aj intímna čiernobiela snímka 3 dni v Quiberone, ktorú režisérka Emily Alef venovala slávnej herečke Romy Schneiderovej. V psychologickej dráme sleduje tri dni v živote hereckej hviezdy, zachytáva jej trojdňový pobyt v sanatóriu, kde poskytla svoje posledné interview nemeckému magazínu Stern.



Od 4. októbra je v našich kinách aj akčný komiksový Venom (režisér Ruben Fleischer) z dielne štúdia Marvel. Vo Venomovi sa ako hlavná hviezda predstaví Tom Hardy. Dosiaľ "najtemnejšia marvelovka" rozpráva príbeh reportéra Eddieho Brocka, ktorý sa stane hostiteľom nebezpečného mimozemského symbionta. Vďaka nemu získa obrovskú moc, no zároveň sa z neho stáva jedna z najväčších hrozieb pre ľudstvo a pre neho samého.