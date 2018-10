Prehľad o novinkách na knižnom trhu

Peter Popluhár je autorom knihy poviedok s názvom Kde všade som (ne)zomrel. Autor v sérii autobiografických tragikomických príbehov približuje príbehy z ciest po Afrike, Ázii a Amerike.

Bratislava 29. októbra (TASR) – Nové tituly žánrov spoločenského románu, detektívneho trileru, poviedok či príbehov pre tínedžerov pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.



Peter Popluhár je autorom knihy poviedok s názvom Kde všade som (ne)zomrel. Autor v sérii autobiografických tragikomických príbehov približuje príbehy, ktoré sa mu pritrafili na cestách po Afrike, Ázii a Amerike, kde sa dostáva do katastrofálnych situácií, stretáva protivných ľudí a bojuje s pliagami vrátane extrémnych črevných infekcií či ťažkej malárie. Napriek tomu, že sa niekoľkokrát lúči so životom, príbehom nechýba nadhľad a humor.



Niet úniku je názov detektívneho trileru z pera amerického scenáristu a spisovateľa Taylora Adamsa. Darby Thornovú snehová víchrica prinúti stráviť noc na diaľničnom odpočívadle vysoko v horách. Spoločnosť jej robia iba štyria neznámi ľudia. Čas sa vlečie až do chvíle, kým Darby náhodne v jednej dodávke na parkovisku neobjaví uväznené malé dievčatko. Rozhodne sa riskovať vlastný život, aby ho zachránila, pritom nevie, kto zo štyroch neznámych je únosca.



Jordan B. Peterson, kanadský psychológ a spisovateľ, prichádza s novinkou 12 pravidiel pre život. Jordan patrí za posledné roky k najvýznamnejším mysliteľom svetovej scény. V novej knihe vyvracia otrepané frázy o vede, viere a ľudskej povahe a prispieva k transformácii a zušľachteniu čitateľovej mysle a ducha. Netradičným informatívnym štýlom vysvetľuje, prečo máme nechať skejtbordujúce deti na pokoji, aký nepríjemný osud postihne ľudí, čo bez rozmyslu všetkých kritizujú, a prečo by sme mali pohladkať každú mačku, ktorú stretneme na ulici.



Domáci spisovateľ a hudobník Peter Petko Opet prichádza s už tretím pokračovaním príhod mladého chalana Život Adama 3. Tretia časť vychádza s podtitulom Dvanásť rokov rebelom. Prvé dva diely knihy frontmana skupiny Polemic pre starších detských čitateľov Život Adama výrazne zarezonovali a stali sa jednými z najpredávanejších detských kníh.



Známy brazílsky spisovateľ Paulo Coelho je autorom spoločenského románu Hippie. Vo svojom najväčšmi autobiografickom románe znovu prežíva autor s čitateľom sen generácie hippies, ktorá túžila zmeniť svet a šíriť mier. Paulo je mladý muž a chce sa stať spisovateľom. Nechá si narásť dlhé vlasy a vyberie sa do sveta hľadať slobodu a hlbší zmysel existencie. Zástupcovia brazílskej vojenskej diktatúry ho zatknú a uväznia. Neskôr, v roku 1970 sa v Amsterdame stretne s Karlou a nasadnú na Magic Bus, ktorý ich má odviezť do Nepálu. Cestou prežijú výnimočný príbeh lásky.



Ostré predmety je názov trileru americkej autorky Gillian Flynnovej. Novinárka Camille Preakerová sa vracia do rodného mestečka Wind Gap, aby tam napísala reportáž o zmiznutom dievčatku. Krátko po jej príchode však malú Natalie nájdu uškrtenú, navyše s vytrhnutými zubami. Rovnaký prípad sa stal aj pred rokom. Obe vraždy majú pre Camille pomerne osobný charakter, aj jej totiž pred niekoľkými rokmi zomrela chorľavá mladšia sestra.