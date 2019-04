Prehliadka Made in Czechoslovakia predstaví slovenské a české divadlá

Organizátori prehliadky chcú nadviazať na tradíciu niekdajšej Májovej divadelnej Nitry, ktorej prvé ročníky sa konali ešte pred rokom 1989.

Nitra 20. apríla (TASR) – V Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa bude konať druhý ročník divadelnej prehliadky Made in Czechoslovakia. Milovníci divadla sa môžu opäť tešiť na inscenácie slovenských i českých divadiel, ktoré môžu uvidieť od 24. do 27. apríla.



Organizátori prehliadky chcú nadviazať na tradíciu niekdajšej Májovej divadelnej Nitry, ktorej prvé ročníky sa konali ešte pred rokom 1989. „Vtedy do Nitry chodili divadlá z celého Československa. Hercov známych z televízie a filmu bolo vidieť v uliciach mesta, diváci si ich mohli naživo užiť aj na javisku a bola to vždy taká veľká kultúrna udalosť,“ spomína riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



Po úspešnom vlaňajšom prvom ročníku sa podľa jeho slov môžu milovníci divadla opäť tešiť na výnimočné predstavenia. „Prinášame do Nitry zaujímavé tituly ako takú odmenu pre našich divákov. Sú to tie najatraktívnejšie inscenácie v jednotlivých divadlách. Ich repertoár a ponuku sleduje naša dramaturgia a po dohode s jednotlivými scénami ich prinášame až k našim divákom, ktorí si tak budú môcť pozrieť divácky najatraktívnejšie tituly zo slovenských a českých divadiel,“ povedal Dóczy.



Ako prvé sa 24. apríla predstaví na prehliadke Made in Czechoslovakia Horácke divadlo Jihlava s divadelnou adaptáciou známeho filmu Šakalí léta. „Česká muzikálová legenda z roku 1993 podľa poviedky Petra Šabacha s hudbou Ivana Hlasa nenechá nikoho chladným. Je to veľký príbeh s výbornou hudbou a známymi hitmi,“ hovoria o hre jej tvorcovia. Divadlo Jána Palárika v Trnave príde do Nitry 25. apríla s inscenáciou Rodinný parlament. Hra vyrozpráva príbeh o tom, čo sa stane, keď sa princípy parlamentnej demokracie aplikujú na bežnú rodinu. V slede vtipných scén budú diváci sledovať rodinu, ktorá sa aj napriek dobrému úmyslu zrazu ocitne vo víre volebných machinácií a kupovania hlasov.



Druhú časť prehliadky otvorí 26. apríla Studio Ypsilon z Prahy s inscenáciou Ľubomíra Feldeka Utíkejte, slečno Nituš! Komédia pod vedením nitrianskeho režiséra Petra Oravca sa nesie v duchu hravosti, hudobnosti a zábavy. Túto kultovú inscenáciu uviedlo v 80. rokoch minulého storočia s veľkým úspechom aj Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Posledný deň prehliadky Made in Czechoslovakia bude 27. apríla patriť Divadlu Astorka Korzo '90 a jeho hre Kontajner Paríž. „Komédia rozpráva príbeh o hľadaní strateného kontajnera v európskych metropolách, pri ktorom sa hlavný hrdina dostane do kontaktu s rôznymi zvláštnymi ľuďmi,“ informovali o tom tvorcovia hry.