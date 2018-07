VIDEO: Preßburger Klezmer Band prichádza s novým videoklipom

Fanúšikov oceňovanej world music formácie možno prekvapí spoločenská angažovanosť ich najnovšieho singlu.

Bratislava 24. júla (TASR) - Bratislavská kapela Preßburger Klezmer Band sa na svojom najnovšom albume Baladen nevyhýba náročnejším témam textov. To je aj prípad nového videoklipu ku skladbe Vigndik a fremd kind. Jeho réžiu a scenár zverili Klezmeri uznávanému filmárovi a hudobníkovi Braňovi Špačkovi, ktorý je v umeleckom prostredí známy pod prezývkou Špako.



„Nebolo žiadne lámanie si hlavy, ako poňať klip a podobne. Mal som privilégium vybrať si na albume pesničku pre klip. Udalosť, ktorá nás všetkých hlboko zasiahla, vražda a následné prebudenie ľudí, protesty. Od prvej demonštrácie som si bral so sebou kameru a natáčal. Veď je to moja robota. Nemal som predstavu čo s tým. Len mi prišlo, že je dôležité zachytiť tie veci. A keď som počúval album balád od Klezmeru, sa mi tieto dve veci spojili," dodáva k novinke režisér, kameraman a scenárista v jednej osobe.



Znalci diskografie Preßburger Klezmer Band však vedia, že kapela, ktorá nedávno oslávila dve desaťročia existencie, sa k temným udalostiam našich dejín vyjadrovala s pravidelnou periodicitou. Veď napokon hrá hudbu úzko spojenú s kolektívnou vraždou šiestich miliónov ľudí, ktorej bremeno nesie aj Slovensko.







„Uvedomovali sme si aj fakt, že všade na svete sa stavajú podobne tragédie, ktoré spájajú ľudí a nútia vyjadriť nesúhlas s násilím, ktoré pácha človek na inom človeku. Láska k našim blízkym a obava o ich budúcnosť bola témou, ktorá rezonovala v ľuďoch, ktorí prišli vyjadriť súcit a svoju nespokojnosť a stala sa zároveň jednou z tém nášho nového klipu," doplnila speváčka skupiny Marta Potančoková.



„Z hľadiska kapely je pri tomto klipe taký všeobecný postoj k tomu, čo sa okolo nás deje, bez akéhokoľvek zosobňovania, prehnaných emócií, útokov a pod. Skrátka, náš umelecký pohľad na vec," spresnil jej slová huslista Andrej Werner.



Pieseň Vigndik a fremd kind nájdu poslucháči na ôsmom štúdiovom albume bratislavskej skupiny. Preßburger Klezmer Band sa na nahrávke Baladen (Real Music House, 2018) predstavujú v komornejšej, ale o to intenzívnejšej polohe. Rovnakú atmosféru nesie aj ich najnovší videoklip. Naživo si budú môcť poslucháči skladbu Vigndik a fremd kind vypočuť na niektorom z koncertov jesenného turné k albumu Baladen.



