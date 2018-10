Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie premiéru hry Sľuby od Tajovského

Divadlo A. Duchnoviča sa uvedením Sľubov snaží nadviazať na dramaturgickú líniu objavného inscenovania slovenských klasických diel v rusínskom kultúrnom kontexte v režijnom naštudovaní Matúša Oľhu.

Prešov 2. októbra (TASR) – Ako prvú premiéru v novej sezóne uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove inscenáciu Sľuby (Obraz z ľudu v jednom deji na tri spôsoby). Režisérom hry je Matúš Oľha. Premiéra sa uskutoční v piatok (5.10.) na Veľkej scéne DAD o 19.00 h. Ide v poradí o 374. premiéru v 73. sezóne divadla.



"Inscenáciu sme vymysleli asi pred rokom, ako aj celý tento projekt. Zvláštna je v tom, že sa jeden text hrá na tri varianty. Je to by som povedal možno aj pre diváka zaujímavé, čo všetko môže divadelník vniesť do interpretácie jedného textu. Ako sa dá všelijako interpretovať, možno až skomoliť," uviedol Oľha.



Sľuby sú predobrazom Tajovského hry Ženský zákon. Sú takmer totožné s jeho prvým dejstvom, len v charakteroch jednotlivých postáv je badateľný posun. Charakter Zuzy Javorovej v Sľuboch vykazuje mnohé črty, ktoré Tajovský neskôr rozvinul u Mary Maleckej zo Ženského zákona. Šťastie do seba zaľúbených mladých, Aničky Javorovej a Miška, ktorý musí narukovať na vojenčinu je v závere zachránené príchodom notára, ktorý prináša na poslednú chvíľku dokument o udelení výnimky, takže Miško nemusí rukovať a ich svadbe nič nestojí v ceste. Nevznikne tak priestor na intrigy, ktoré takmer tragicky zasiahnu do života zaľúbencov v Ženskom zákone.



Dcéru Aničku si zahrá herečka Zdenka Kvasková. "V prvej časti je to taký psychologický realizmus, čiže bolo to na taký klasickejší spôsob Aničky, taká typická Anička, dedinská dievčina, ktorá je zamilovaná až po uši. V druhej časti bolo potrebné prejsť do ochotníckeho hrania, čiže tam sme sa vracali späť v čase a zároveň sme to museli zveličiť. Vznikli rôzne vtipné, aj situačné prípady, kedy sme sa ak nasmiali. Tretia časť, kde som Miško je taká snová a nezvyčajná. Bolo potrebné sa s tým popasovať. Aj tým, že je to mužská postava, tak je to iné trochu," povedala Kvasková.







"Od psychologicko-realistického a nie jednoduchého textu, si herci prejdú, dá sa povedať situačnou komédiou, až vlastne po na hlavu postavené motivácie, ktoré v pôvodnom autorovom texte ani nemáte a vnášajú ich dodatočne divadelní tvorcovia," priblížil Oľha.



Divadlo A. Duchnoviča sa uvedením Sľubov snaží nadviazať na dramaturgickú líniu objavného inscenovania slovenských klasických diel v rusínskom kultúrnom kontexte v režijnom naštudovaní Matúša Oľhu. V minulosti šlo o adaptáciu poviedky Martina Kukučína Neprebudený (1996) či dodnes hranú Šulajovu dramatizáciu Timraviných Ťapákovcov (2010).



Predstavenie by sa malo hrať okrem materskej scény DAD v Prešove aj na zájazdoch v prostredí Rusínskych dedín a mestečiek severovýchodného Slovenska. V neposlednom rade ide podľa vedenia DAD o pripomenutie si tvorby autora – legionára, ktorý sa svojou tvorbou aj životnými postojmi jednoznačne zasadzoval za vznik Československa, ktorého 100. výročie si v tomto roku pripomíname.