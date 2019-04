Prešovské standing ovation pre Adama Ďuricu

Spevák už pred začiatkom turné avizoval, že piesne v akustickom podaní budú pre divákov novým hudobným zážitkom, pri ktorom si poslucháč možno viac vychutná aj ich texty.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Pesničky Adama Ďuricu a jeho hostí si v sobotu večer (6. 4.) spievali Prešovčania. Adam je na cestách po Slovensku, známe hity a skladby z aktuálneho albumu 30 prezentuje na akustickom turné, ktoré začal v Žiline. Prešovské kino Scala bolo jeho šiestou zastávkou.



Spevák už pred začiatkom turné avizoval, že piesne v akustickom podaní budú pre divákov novým hudobným zážitkom, pri ktorom si poslucháč možno viac vychutná aj ich texty. Už v úvode koncertu pri pozdrave Adam nezabudol podotknúť, že prešovský koncert bol prvým vypredaným na tomto turné. Nálada v zaplnenom hľadisku stúpala od prvej pesničky, ktorou bola 30 z rovnomenného najnovšieho albumu. Jednoducho ideálny sobotňajší večer pri slovenskej hudbe so slovenskými interpretmi. Ďalšími skladbami boli Láska – Veda, Zatancuj si so mnou, Dovtedy, Spolu. Po každej z nich aplauz na otvorenej scéne. Pri skladbe Jazero sa k Adamovi pripojil na pódiu prvý hosť Tomáš Buranovský, ktorý pridal aj sólový hit Lúč. Adam pokračoval skladbami Tak to vidím ja a Bolo tu fajn, potom pozval druhého hosťa, ktorým bola Sima Martausová. Svoj vstup začala skladbou Nenahraditeľná, pridala song Goraľu aj popevok Ej hou, ktorý zložila v šatni počas čakania na výstup. Všetci verili, že príde aj spoločný duet Holubička, a dočkali sa. Záver patril Adamovi a skladbám Dávno si preč a Mám ťa rád z repertoáru Karola Duchoňa. Finále nemohlo byť lepšie vďaka megahitom Neľutujem a Mandolína. Po záverečnej Mandolíne dostali spevák a jeho kapela standing ovation. Zaslúžený.



Adam Ďurica sa už viac ako päť rokov nesie na vlnách diváckeho úspechu. Trojnásobný víťaz ankety OTO v kategórii spevák za rok 2014, 2015 a 2016 aj v Prešove potvrdil, že patrí k popredným slovenským interpretom. Jarnú časť turné zakončí už v nedeľu 7. apríla koncertom v Martine.



„V Prešove dom točil dva videoklipy s prešovským režisérom Jarisom Vaľkom. Nikdy nato nezabudnem, pretože sú to moje prvé úspechy, ktoré sa vryjú do pamäte. Dvakrát som využil Prešov, aby naše klipy vyzerali krásne. Musím povedať, že kino Scala je krásny priestor, cítil som sa, akoby sme točili nejaký zahraničný unplugged koncert, plus scéna, ktorú nám pripravili prešovskí technici. Dokopy s hudbou to celé ladí. Musím povedať, že z tohto turné sa teším viac, ako som pôvodne myslel. Nič lepšie sme nemohli vymyslieť, ako dať tento program dokopy a ukázať ľuďom akustickú tvár Adama Ďuricu a jeho piesní, pretože to je niečo, čo majú na Slovensku ľudia radi, a má to ešte krajší zážitok ako turné predtým. Je to aj tým, že sa chcem niekam posúvať a že chcem zažívať nové veci,“ povedal po koncerte pre TASR Adam Ďurica.



„Veľmi sa mi to páčilo, pred dvomi rokmi som tu mala vlastné turné a tešila som sa do Prešova. Mala som tu v hľadisku aj známych. Byť hosťom koncertu je slobodnejšie, ako keď mám samostatný koncert. A moji fanúšikovia sú zlatí, dostávam od nich pred koncertmi rôzne darčeky, koláče, aj fľaštičku liehoviny som už dostala,“ dodala s úsmevom Sima Martausová.



Adam Ďurica (*1.11.1987) začínal ako spevák a basgitarista v skupinách Analógia a Storm. Bol účastníkom prvej série súťaže Slovensko hľadá Superstar, do finálovej časti však nepostúpil. V roku 2006 vydal debutový album Cukor a soľ. V roku 2008 vyšla kompilácia s názvom Mladá vlna, na ktorej mal Adam tri pesničky. V ankete Slávik bol objavom roka 2008. V októbri 2011 pridal druhý album Dávno zomrel rock'n'roll. V júni 2015 vydal album Mandolína a v závere októbra 2016 štvrtú štúdiovku Spolu. V októbri 2018 vydal nový, v poradí piaty štúdiový album, ktorému dal názov 30. Jeho vydanie avizovali single Jazero a Holubička.