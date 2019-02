Prešporský bál uzatvoril fašiangovú sezónu, Čučoriedku získal Lehotský

V kategórii Idea – Počin patrí ocenenie občianskemu združeniu Bratislavské rožky.

Bratislava 17. februára (TASR) – Do plesového šatu sa v sobotu večer (16. 2.) vymódila bratislavská Reduta. Priestory tejto reprezentačnej budovy patrili Prešporskému bálu. Zišli sa na ňom hostia, ktorí dokážu oceniť umenie, bontón a krásu v jej najrôznejších podobách. Súčasťou bálu je už tradične aj udeľovanie Ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka.



Róbert Halák so skladbou Biele margaréty, ktorú preslávil nezabudnuteľný František Krištof Veselý a tanec novicov v podaní frekventantov kurzov tanečnej školy Jagermajster otvorili bálový večer.



Organizátori pripravili bohatý program, k dobrej zábave prispeli domáci aj zahraniční hudobní hostia. Hostia bálu sa zabávali opäť na troch scénach, v hlavnej koncertnej sále, divadelnej sále a chillout scéne. V hlavnej sále sa striedajú Metropolitný orchester Bratislava a Orchester Pavla Zajáčka. Svoje hity ponúkla šarmantná speváčka Kristína, po polnoci je pripravená spomienka na speváka Karola Duchoňa, ktorého piesne spieva Mário Kuly Kollár. Zo susednej Českej republiky prišla na bál známa skupina Buty.



Ďalším zahraničným hosťom je diskopopová formácia Bad Boys Blue. Vznikla v roku 1984 v nemeckom Kolíne nad Rýnom a preslávila sa hitmi You're A Woman či Come Back And Stay. Úloha zabávať hostí v divadelnej sále pripadla skupine Kochanski, Funny Fellows či spevákovi Lazarovi a jeho španielskym rytmom. Chill out scénu ovládol orchester Cigánski diabli, Silent Trio a DJ Flebo.



Čestná rada v šestnástom ročníku Ceny Júliusa Satinského Bratislavská čučoriedka udelila ocenenie v kategórii Osobnosť spevákovi a skladateľovi Jankovi Lehotskému, poprednej osobnosti slovenskej hudobnej scény. Jeho meno je spojené so slávnym obdobím skupiny Modus. V kategórii Idea – Počin patrí ocenenie občianskemu združeniu Bratislavské rožky. To si dáva za cieľ ochranu historických a kultúrnych hodnôt Bratislavy, odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií i vedomostí ďalším generáciám.



„Na jednej strane je to radosť, lebo je z čoho vyberať, na druhej strane sa tým trocha trápime, najmä počas jesene. Tak tomu bolo aj teraz na sklonku minulého roka. My si aj dlhšie všímame, ako si niektoré naše osobnosti počínajú, častokrát aj také, okolo ktorých spoločenská mienka akoby zbytočne utíchne. Pritom ich tvorba v profesionálnom pôsobení zanecháva hlbokú stopu. Treba si všimnúť, že sú to ľudia, ktorí neustále tvoria, prechádzajú možno aj do iných sfér umenia. To je prípad aj dnešného laureáta Janka Lehotského,“ povedala pre TASR autorka ceny Katarína Rimóczyová.