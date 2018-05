Prieskum: Toto sú najčítanejšie denníky za minulý rok

Medzi dvojtýždenníkmi dominovali v čítanosti TV max (4,9 percenta), Tele plus (2,3 percenta) a Relax (1,5 percenta).

Bratislava 27. mája (TASR) - Najčítanejšími celoštátnymi denníkmi v minulom roku boli Nový čas, Pravda a Plus jeden deň. Vyplýva to zo súhrnu prieskumov MML–TGI za rok 2017, ktorý predstavila spoločnosť Median SK. Výsledky prieskumov poskytla TASR Linda Kleinertová.



Nový čas si aj vlani udržal líderskú pozíciu, čítalo ho 14,5 percenta populácie, čo je výsledok na úrovni, akú zaznamenal aj rok predtým. Denne ho číta 650.000 Slovákov.



Prepad zaznamenal denník Sme, medziročne klesol až na štvrtú priečku. Ešte v roku 2016 bol druhým najčítanejším so 6-percentnou čítanosťou, v roku 2017 sa predeň dostala Pravda (čítanosť 5,9 percenta) a Plus jeden deň (čítanosť 5,7 percenta). Sme dosiahol v roku 2017 v parametri „čítal posledné vydanie" súhrnnú čítanosť 5,5 percenta.



Prieskum zisťoval, ktoré posledné vydanie novín čítali ľudia z cieľovej skupiny 14 až 79 rokov. Na ďalších priečkach skončil Šport (3,8 percenta), Korzár (3,4 percenta), Hospodárske noviny (3 percentá), Denník N (2,2 percenta), Új Szó (1,3 percenta). Desiatku uzatvára regionálny denník Košice:dnes (0,4 percenta).



Najčítanejším týždenníkom v roku 2016 bol Plus 7 dní s čítanosťou 7,4 percenta, nasledovaný týždenníkmi Báječná žena (5,7 percenta), Život a Nový čas pre ženy (zhodne 5,4 percenta), Eurotelevízia (3,4 percenta a Slovenka (3,3 percenta).



Medzi dvojtýždenníkmi dominovali v čítanosti TV max (4,9 percenta), Tele plus (2,3 percenta) a Relax (1,5 percenta). Medzi mesačníkmi boli vlani najčítanejšie tituly Záhradkár (6,9 percenta), Zdravie (6,8 percenta), nasledované mesačníkmi Eva (4,9 percenta) a Emma (4,7 percenta).



Národný prieskum MML–TGI zameraný na spotrebné správanie, médiá a životný štýl realizuje spoločnosť Median SK kontinuálne od roku 1997.