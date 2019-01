Pripravujú sa nové pravidlá regulácie médií

Dňa 18. decembra 2018 vstúpila do platnosti revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá prináša do mediálneho prostredia viacero zmien.

Bratislava 17. januára (TASR) – Mediálne prostredie zaznamenalo v poslednom období rýchly vývoj, na ktorý reagujú aj Nové európske pravidlá regulácie médií a platforiem na zdieľanie videí a ich dopad na reguláciu, ktoré na podmienky v Slovenskej republike rozpracovalo Ministerstvo kultúry SR.



„Práce na národnej smernici zásadne pokročili, na ministerstve kultúry je zriadená komisia, ktorej úlohou je príprava nielen novelizácie zákona o vysielaní a retransmisii, ale vlastne príprava úplne nového zákona, ktorý by mal tento zákon nahradiť, rovnako aj zákon o digitálnom vysielaní. Komisia sa bude venovať aj rozhlasovému vysielaniu a poskytovaniu služby retransmisie. Zámerom je prísť s novým návrhom na verejnú diskusiu už v prvom polroku,“ uviedol Anton Škreko, generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR, na podujatí, ktoré zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vo štvrtok v Bratislave.



„Mediálne prostredie sa vyvíja veľmi rýchlo, posledná smernica, ktorá sa prijímala a vstúpila do platnosti v roku 2009, je už v istom ohľade zastaraná. To, čo si slovenský divák určite všimne, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa zvýši počet reklám vo vysielaní. To je asi nepríjemná správa, ale pravda je taká, že iné služby, ktoré bojujú o toho istého diváka spolu s televíznym vysielaním, obmedzenia doteraz nemali. Pritom reklama sa tam vyskytuje a ten odliv peňazí z televízie smeruje k týmto službám. Na to, aby televízie mohli ostať konkurencieschopné, bolo potrené niečo urobiť a teraz sa liberalizuje minimálne táto otázka, ktorú si všimne aj slovenský divák. Liberalizácia nie je totálna, neznamená to, že teraz sa limity úplne odstránia, v každom prípade sa však uvoľňujú. Je pravdepodobné, že vo vyhrotenejších diváckych časoch bude reklamy viac,“ povedal pre TASR Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.



Dňa 18. decembra 2018 vstúpila do platnosti revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá prináša do mediálneho prostredia viacero zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napríklad Netflix, Voyo) a prvýkrát aj platforiem na zdieľanie videí (napríklad Youtube) a videoobsahu na sociálnych sieťach (napríklad Facebook). Slovensko je povinné novú smernicu implementovať do národnej legislatívy v termíne do 19. septembra 2020.