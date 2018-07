Prúdy štartujú letnú časť Best Of Tour 2018

Spevák, skladateľ a textár Pavol Hammel venuje turné pamiatke svojim kolegom Mariánovi Vargovi a Fedorovi Frešovi, ktorý odišiel do hudobného neba len pred niekoľkými dňami.

Bratislava 17. júla (TASR) - Pavol Hammel a legendárna skupina Prúdy štartuje letnú časť Best Of Tour 2018. Najväčšia koncertná šnúra skupiny v novodobej histórii sa začne 27. júla koncertom v Mestskom amfiteátri v Trnave. Spevák, skladateľ a textár Pavol Hammel venuje turné pamiatke svojim kolegom Mariánovi Vargovi a Fedorovi Frešovi, ktorý odišiel do hudobného neba len pred niekoľkými dňami. Na jeho miesto basgitaristu nastúpi do kapely Anton Jaro, ktorý s Pavlom Hammelom nahrával napríklad album Stretnutie s tichom.



Kultová slovenská skupina Prúdy a Pavol Hammel. Dve mená, ktoré sú nezabudnuteľne zapísané do dejín česko-slovenskej rockovej hudby. Zároveň sú to aj mená dvoch tohtoročných oslávencov. Pavol Hammel oslávi v decembri tohto roku 70, skupina Prúdy zasa 50 rokov, rovnako ako ich spoločný legendárny album Zvoňte zvonky, ktorý pred 50 rokmi nahrali. Vzácne výročia sa hlavní protagonisti rozhodli osláviť veľkolepým Best Of Tour 2018. Z pôvodnej zostavy však už v kapele chýbajú dve osobnosti, Marián Varga (zomrel 9. augusta 2017) a Fedor Frešo (zomrel 26. júna 2018). Spoluhráči venujú s úctou celé turné pamiatke oboch týchto skvelých hudobníkov, ktorí sa nezameniteľnou mierou podieľali na legendárnych albumoch slovenskej hudby.



„Marián Varga a Fedor Frešo boli moji kamaráti, hudobníci, s ktorými sme vlastne začali písať históriu slovenskej, ale aj československej rockovej hudby nahraním albumu Zvoňte zvonky. Od jeho nahratia uplynulo 50 rokov a preto je vlastne aj toto turné, kde si na nich spomenieme a pripomenieme si tak ich zásadný hudobný vklad do tvorby skupiny Prúdy,“ uviedol pre médiá Pavol Hammel.



Na turné sa skupina predstaví v pozmenenej zostave - Pavol Hammel (spev, vokály, španielska gitara a ústna harmonika), Fero Griglák (gitary a vokál), Peter Preložník (klávesové nástroje), Igor Teo Skovay (bicie a perkusie), Fedora Freša nahradí v kapele Anton Jaro. Kontrabasista a basgitarista, ktorého prezývajú Toník, hrával s Dežom Ursinym aj v skupine Fermata, koncertuje so svojím jazzovým triom.



„Vyberať nového basáka bolo samozrejme ťažké, najmä po psychickej stránke. Našťastie sme ale mali dosť adeptov na pozíciu basgitaristu v skupine Prúdy. Výber som nerobil sám, ale nechal som vyjadriť sa aj ostatných členov kapely a promotéra nadchádzajúceho turné. Mojím hlavným kritériom bolo, aby bol vynikajúci hráč, vedel hrať aj na kontrabas, vedel spievať a ideálne by bolo, aby mal niečo spoločné aj s predchádzajúcimi umeleckými etapami Prúdov. A tak voľba padla na Antona Toníka Jara, ktorý toto všetko splňuje, nahrával napríklad so mnou album Stretnutie s tichom z roku 1978 a má voľné termíny na všetky koncerty turné,“ konštatuje Hammel.



Prúdy The Best Of Tour 2018, nazvané podľa albumu The Best Of, ktorý vydali v decembri minulého roku, sa začnú 27. júla koncertom v Trnave. Ďalšími zastávkami budú aj Banská Štiavnica (29.7.), Spišská Nová Ves (12.11.), Prešov (13.11.), Michalovce (14.11.), Košice (15.11.), Prievidza (19.11.), Banská Bystrica (20.11.), Trenčín (21.11.), Nitra (23.11.), Martin (26.11.), Liptovský Mikuláš (27.11.), Ružomberok (28.11.), Žilina (29.11.), Lučenec (2.12.), Poprad (3.12.) a Bratislava (9.12.).



„Teším sa na kontakt s publikom, znamená pre mňa veľmi veľa, však preto ešte hrám. Ale aj si beriem od publika to, čo im dávam. A keď funguje spätná väzba, tak je to ideálne. Po týchto nečakaných úmrtiach priateľov - spoluhráčov je to určite posledné turné skupiny Prúdy z jednoduchého dôvodu, že už z legendárnych Prúdov sme zostali len dvaja, Fero Griglák a ja,“ uzatvára Pavol Hammel.



TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.