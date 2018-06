Festival Nova Rock 2018 v Rakúsku prilákal 220.000 návštevníkov

Skupina The Prodigy, ilustračná snímka.

Viedeň 18. júna (TASR) - Štvordňový festival Nova Rock 2018, ktorý sa tradične koná v Nickelsdorfe v rakúsko-maďarskom pohraničí neďaleko Bratislavy, prilákal tentoraz 220.000 návštevníkov. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu na rakúskom území.



Organizátori napriek miernemu poklesu záujmu hodnotili v pondelok tohtoročnú prehliadku pozitívne, podobne ako zástupcovia polície či záchranárov.



Nič na tom nemení skutočnosť, že premenlivé počasie spôsobilo aj zdravotné problémy, ktoré zavinil najskôr rozmočený terén a potom horúce slnečné počasie.



Záchranári celkovo ošetrili asi 2200 ľudí, čo je podstatne menej ako pred rokom, pričom 50-60 z nich putovalo do nemocníc. Väčšina z nich sa však čoskoro mohla vrátiť do dejiska festivalu.



Pre políciu bol tohtoročný festival pokojný. Odobratých bolo 28 vodičských preukazov pre konzumáciu alkoholických nápojov. Policajti zadržali aj vreckára, u ktorého sa našlo 30 mobilných telefónov, vyplýva z informácií rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu ORF a tlačovej agentúry APA.



Rakúsky automotoklub pomáhal motoristom v núdzi asi 500-krát, najčastejšie po vybití autobatérií a strate kľúčov od vozidiel.



Medzi ťaháky festivalu patrili tentoraz napríklad Marilyn Manson, The Prodigy, Billy Idol, Volbeat, Limp Bizkit, Ice-T, ako aj skupina Iron Maiden, ktorej vystúpenie v noci na pondelok prehliadku uzavrelo.