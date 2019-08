REAKCIA SKUPINY HEX NA ĎUĎOVU SMRŤ: Stále to nevieme pochopiť

Prečítajte si aj: ĎUĎO Z HEXU UŽ SPIEVA V NEBI, takto si ho budeme pamätať



Ďuďo a Hex

Peter Dudák, spevák, gitarista aj hráč na klávesoch skupiny Hex, v kapele zvaný Ďuďo. Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke spevák hudobnej skupiny HEX Peter "Ďuďo" Dudák. počas koncertu na Majálese 2015 na Tyršovom nábreží v Bratislave 2. mája 2015. Foto: TASR

Bratislava 15. augusta (Teraz.sk) - Na smrť speváka, skladateľa a zakladajúceho člena skupiny Hex zareagovali jej členovia spoločným vyhlásením.uvádza Yxo, Fefe a Tybyke vo vyhlásení, ktoré médiám poskytla Nora Krchňáková."Ďakujeme za krásnych spoločných 30 rokov, nekonečné množstvo spoločnej radosti, zážitkov a všetkého, čo si nám v živote doprial. A nebolo toho málo. Nikdy nezomrie ten, ktorý žije v piesňach a našich srdciach... Ďuďko, ďakujeme za všetko a dávaj na nás pozor...," odkazujú členovia Hexu svojmu dlhoročnému priateľovi do neba.Vo veku 46 rokov zomrel po ťažkej chorobe spevák známej slovenskej kapely Hex PeterDudák.Spevák, autor hudby a producent Peter Dudák mal hudobné vzdelanie. Od šiestich rokov sa učil hrať na klavír a vyštudoval Vysokú školu múzických umení. S kapelou v tomto roku oslavoval 30 rokov na hudobnej scéne.spomínal začiatkom leta TomášDohňanský.povedal vtedy Peter "Ďuďo" Dudák.Začiatky Hexu sú totožné s nástupom demokracie na Slovensku. Práve v roku 1989 začali skúšať. Členom skupiny, vtedy ešte študentom, tak prišlo vhod, že sa v novembri 1989 veľmi nechodilo do školy. Voľný čas využili na nácviky.Prvý koncert odohrali Hex 17. februára 1990 v bratislavskej Petržalke. Odvtedy má kapela za sebou tisícky koncertov, desiatky úspešných hitov, deväť štúdiových, dva výberové albumy a získala mnohé významné hudobné ceny.V októbri 1992 vydali debutový album Ježiš Kristus nosí krátke nohavice. V septembri 1993 vyšiel druhý album Abrakadabra s hitom Letná láska a v decembri 1994 tretí s názvom Hex a hitom 1, 2, 3 dobrý deň. Úspešný bol album Ultrapop, vydaný v máji 1997, z ktorého sú známe skladby Vetroň a Maťo a Linda. Podobný úspech dosiahli aj s albumom Víkend, ktorý vyšiel v novembri 2002. Populárne z neho sú skladby V piatok podvečer, Michaela, Chvíľu áno, chvíľu nie. Úspech mal aj album Nikdy nebolo lepšie, ktorý vyšiel v máji 2006, z neho pochádzajú hity Život, Nikdy nebolo lepšie či Bratislavskí chalani. V roku 2006 vyšli kompilácie Hex 1990-1995 a Hex 1996-2000.V novembri 2007 vydali DVD Cesta z mesta-Live a v novembri 2010 štúdiový album Ty a ja. V novembri 2013 nasledovala kompilácia s názvom Všetko najlepšie. V novembri 2015 vydali Hex Song Box. Ešte 14. novembra 2017 skupina Hex predstavila svoj album Tebe, ktorý vydala aj vo vinylovej verzii v limitovanej edícii. Skladby z neho predstavila na Hex feat. Silné reči Tour, ktoré sa začalo 5. apríla 2018 koncertom v Prešove a skončilo sa 19. apríla 2018 vystúpením v Bratislave.uviedol vtedy spevák a autor hudby Peter "Ďuďo" Dudák.Zloženie kapely sa počas jej existencie nezmenilo, tvorili ju Peter "Ďuďo" Dudák, spev, gitara, klávesy, Martin "Fefe" Žúži, gitara, Tomáš "Yxo" Dohňanský, basová gitara a Tibor "Tybyke" Szabados, bicie.Keď v roku 2018 diagnostikovali PetroviDudákovi nádorové ochorenie, počas jeho liečby vystupoval so skupinou Hex spoločný priateľ jej členov Peter Šarkan Novák.