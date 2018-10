Rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie majú ukončiť v apríli 2020

Rekonštrukcia samotná sa začala v januári 2016, stavba sa realizuje ako celok a pôvodne bola plánovaná na 36 mesiacov.

Bratislava 11. októbra (TASR) – Kontrolný deň pre médiá pripravila vo štvrtok predpoludním pre médiá na rekonštrukcii objektov Slovenská národná galéria (SNG). Rekonštrukcia samotná sa začala v januári 2016, stavba sa realizuje ako celok a pôvodne bola plánovaná na 36 mesiacov.



Harmonogram stavby sa v jej priebehu z rôznych dôvodov niekoľkokrát menil. K dnešnému dňu sú ukončené základné búracie práce, hrubá stavba deväťpodlažného depozitárneho domu, sú postavené konštrukcie Veľkej dvorany a nových expozícií do Riečnej ulice, končí sa obkladanie administratívnej budovy, je hotová strecha Vodných kasární. Do zimy bude stavba uzavretá.



Rekonštrukciu areálu SNG nevníma investor iba ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart a možnosť ukázať, čo znamená byť modernou galerijnou a kultúrnou inštitúciou, ktorá neponúkne iba umenie a vzdelávanie, ale aj kultúrny a kultivovaný priestor, sprístupnenie celého areálu divákom.



V spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto plánuje ďalej investor SNG revitalizáciu zadného dvora a sanáciu starých garáží, ktoré sú v mestskom majetku. Vytvorilo by sa tým Námestie Karola Vaculíka. Súčasťou sú aj nadväzujúce pasáže, ktoré by spriechodnili priestor až po Štúrovo námestie. V pláne je aj vytvorenie zeleného priestoru medzi administratívnou budovou a budovou veľvyslanectva USA. Vytvorila by sa tým Travertínová záhrada.



„Ambícia je uzavrieť stavbu, teda dokončiť obkladacie práce, pritom aké tempo má stavba, myslím, že je to realistický odhad. Dosť do tempa prác zasiahlo predsedníctvo Slovenska v Rade Európy a potom skutočnosti, ktoré sme nečakali. Vedeli sme, že prídu nečakané skutočnosti, napriek tomu nás prekvapili. Je to totiž veľmi veľký areál, od pamiatkovo chráneného objektu cez stavbu zo 70. rokov, kde sme po odkrytí zistili, že nič nie je také, ako bolo nakreslené, ale napríklad aj to, že sme museli urobiť nové čerpacie studne, pretože za tie roky sa zmenila situácia. Ale som podľa mňa prvý kunsthistorik, ktorý tomu rozumie, takže rastie moja úloha,“ povedala pre TASR generálna riaditeľka Alexandra Kusá.



Rekonštrukcia je delená na šesť stavebných objektov, sú nimi Premostenie, Administratívna budova, Nové expozície, Vodné kasárne, Nádvorie, Nový depozitár a Hongkonská ulička. Celková suma stavby bez rezervy predstavuje 51.443.333 eur. Hrubá podlažná plocha celej investície predstavuje 27.911 štvorcových metrov (m2), čistá výstavná plocha 5385 m2, čistá depozitárna plocha 1844 m2.