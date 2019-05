Relácia RTVS Rozhlasoví bakalári oslavuje 20 rokov

Séria príbehov postupne odznie do konca roka v Rádiu Regina vo zvyčajnom vysielacom čase, v soboty o 12.30 h.

Bratislava 6. mája (TASR) – Relácia Rozhlasoví bakalári sa vysiela v Rádiu Regina už 20 rokov. Štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Košice pripravilo k výročiu kolekciu dvadsiatich príbehov. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Ako priblížila, relácia ponúka komické i tragikomické príbehy zo života poslucháčov z celého Slovenska.



Séria príbehov postupne odznie do konca roka v Rádiu Regina vo zvyčajnom vysielacom čase, v soboty o 12.30 h. "V časoch, keď sa o tradícii zvykne hovoriť už po piatich ročníkoch, je 20 rokov dôležitým dôkazom kontinuity, premyslenej dramaturgie, správneho výberu aktérov i správnej miery interakcie s poslucháčmi, ktorí v tomto prípade vystupujú aj ako spoluautori. Som rád, že sa to v rozhlasovej zložke Štúdia RTVS Košice podarilo skĺbiť v tej ideálnej miere a držím tvorcom prsty, aby tradícia pokračovala a časom nabrala aj audiovizuálnu podobu," uviedol výkonný riaditeľ košického štúdia Jozef Puchala. Verejná nahrávka 788. časti, ktorá sa uskutočnila vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, sa vo vysielaní objaví v sobotu 11. mája.



Námetov k relácii, ktoré prichádzajú od poslucháčov, sa ujímajú skúsení autori, pričom celá literárno-dramatická relácia vzniká v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu, priblížila Rusnáková. Hostiteľmi relácie boli napríklad Michal Dočolomanský, Štefan Varga, Jozef Stražan a aktuálne je to Ľuba Blaškovičová.



"Relácia, ktorá ponúka komické či tragikomické zážitky zo života, patrí do zábavných žánrov, vysiela však 'vážne' posolstvo - že z problémov sa môžeme dostať, ak 'vezmeme rozum do hrsti', sme aktívni a pomôžu nám rodinní príslušníci, priatelia či dobrí ľudia vo všeobecnosti. Listy, ktoré za dvadsať rokov prišli do Slovenského rozhlasu, odrážajú v pozadí svojich príbehov, čím sme prešli za uplynulé roky a niektoré námety boli v tejto historickej súvislosti naozaj výnimočné, najmä viažuce sa k obdobiu konca druhej svetovej vojny a bezprostredne po nej," poznamenala redaktorka relácie Ivana Jachymová.