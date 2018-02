Pre choreografa R. Balogha bol balet Romeo a Júlia veľká výzva

Príbeh veronských milencov Štátna opera v Banskej Bystrici rozpovedala v premiére 23. februára.

Banská Bystrica 25. februára (TASR) – Štátna opera v Banskej Bystrici vsadila pri príprave najnovšej premiéry baletu ruského skladateľa, klaviristu a dirigenta Sergeja Prokofieva Romeo a Júlia na šéfa baletného súboru Moravského divadla v Olomouci Roberta Balogha. Ten sa podpísal pod choreografiu i réžiu a baletné libreto upravil podľa Williama Shakespeara. Príbeh veronských milencov opera rozpovedala v premiére 23. februára.



"Pracovalo a pracuje sa mi tu veľmi príjemne, atmosféra v divadle v Banskej Bystrici je vyslovene umelecká, veľa sympatických a príjemných ľudí okolo. Je to veľká výzva preniesť to sem, na tento súbor, pretože nie je typický baletný v tom duchu, že má 35 členov a osem sólistov, ale je to vlastne také pomocné teleso operného súboru. Ako veľký propagátor baletného umenia sa snažím všade propagovať klasiku, tie krásne veci, ktoré ľuďom prinášajú radosť v divadle, preto som prijal pozvanie, že to zinscenujem. Zvládli sme to s pomocou ľudí z operného súboru i šermiarskeho," priblížil Balogh.



Významné miesto v jeho tvorbe zaujíma pôvodná inscenácia Dom Bernardy Alby, Štyri posledné piesne Richarda Straussa, Vták Ohnivák, Adagietto z V. symfónie G. Mahlera. Pracoval striedavo v SND v Bratislave i pražskom Národnom divadle a v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Tam pritiahol množstvo mladých interpretov a repertoár oživil veľkými baletnými dielami ako Casanova, Carmen, Puškin, Romeo a Julie. V roku 2010 v Olomouci preberá vedenie baletného súboru Moravského divadla. Často spolupracoval s filmom i televíziou, ako choreograf sa s úspechom prezentoval v zahraničí.



"Romeo a Júlia v baletnej podobe patrí k tomu najlepšiemu vo svojom žánri. My sme si zadali u pána choreografa balet na špičkách, klasický balet, ktorý si diváci spájajú napríklad s Labutím jazerom," uviedla dramaturgička Štátnej opery Alžbeta Lukáčová s tým, že hoci ich baletný súbor nie je samostatné teleso, opera raz za čas pre nich pripraví samostatný titul. Pred divákmi sa teraz mohli zaskvieť v príbehu nenávisti dvoch znepriatelených rodín Kapuletovcov a Montekovcov.