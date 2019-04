RTVS bude predstavovať život v regiónoch v novom magazíne Regina

Novú reláciu Regina bude vysielať Dvojka od pondelka do štvrtka o 16.20 h striedavo zo štúdií v Košiciach a Banskej Bystrici.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) predstaví v stredu na televíznych obrazovkách nový formát, ktorého cieľom bude mapovať život v jednotlivých regiónoch – reláciu Regina. TASR o tom informovala PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.



Formát Regina bude vo svojom vysielaní dávať do pozornosti problémy života obyčajných ľudí, ako aj „publicistické pohľady na úspechy, projekty, pripravované podujatia, tradície, aktivity, prírodné krásy a historické pamiatky“, uviedla Turnerová. Tiež by mala mať podľa RTVS výraznejšie ukotvenie na sociálnych sieťach.



"Relácia sa bude vysielať z nových moderných a doposiaľ najvýpravnejších štúdií v histórii regionálneho magazínu", spresnila Turnerová.