RTVS hospodárila v roku 2018 so ziskom

Bratislava 29. apríla (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) vykázala za rok 2018 kladný hospodársky výsledok, zisk dosiahol po zdanení 142.974,81 eura. Vyplýva to z účtovnej závierky verejnoprávneho vysielateľa, ktorú v pondelok prerokovala a schválila Rada RTVS.



Časť prebytku vo výške 7148,74 eura (päť percent zisku) bude podľa uznesenia členov rady presunutá do rezervného fondu, zvyšok vo výške 135.826,07 eura sa použije na zníženie straty z minulých rokov, kumulovaná strata RTVS z minulých období sa tak zníži na sumu 34.605.744,93 eura.



Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na pondelkovom zasadnutí rady upozornil na to, že kladné hospodárenie dosiahol verejnoprávny vysielateľ po niekoľkých rokoch. "Považujem to za výsledok veľmi tvrdej celoročnej práce mojich kolegov," zdôraznil Rezník. "Otvorene hovorím, že je to úspech, lebo sa podarilo otočiť trend, ktorý tu bol v minulosti," dodal. Verí, že RTVS bude pokračovať v začatej ceste.



Riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring taktiež považuje za veľmi cenný fakt, že sa neprehĺbila kumulovaná strata z minulých období. "RTVS sa podarilo vygenerovať vyššie príjmy oproti rozpočtovaným v oblasti úhrad za služby verejnosti, ale aj predaja reklamného času, no najmä sa podarilo znížiť výrobné náklady na minútu vysielania," ozrejmila hlavné dôvody toho, že sa po roku 2015 podarilo RTVS opäť dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.