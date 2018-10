Nová šou RTVS Remeslo má zlaté dno motivovala ľudí aj k zmene práce

Časozberná dokumentárna šou priblíži šesť tradičných remesiel, ktoré na Slovensku pretrvávajú stáročia, ale dnes sa im venuje iba niekoľko ľudí.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Takmer 400 ľudí sa prihlásilo za učňov do novej zábavno-náučnej relácie Remeslo má zlaté dno, ktorú RTVS spúšťa 23. októbra. Časozberná dokumentárna šou priblíži šesť tradičných remesiel, ktoré na Slovensku pretrvávajú stáročia, ale dnes sa im venuje iba niekoľko ľudí. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Jedným z nich je drotár Juraj Šerík, ktorý chce prostredníctvom šou RTVS nielen ukázať svoje remeslo a čo všetko sa dá z drôtu vyrobiť, ale aj zviditeľniť drotárske múzeum, ktoré sa mu podarilo otvoriť v rodnom dome významného drotárskeho majstra Jozefa Holánika-Bakeľa v obci Dlhé Pole. "Mám pocit, že sa drotárstvu krivdí, pretože má oveľa väčší záber, ako sa väčšinou verejne prezentuje. Keďže sa mi veľmi zhoršuje zrak a neviem, dokedy ho budem môcť vykonávať, rád by som ho odovzdal ďalšiemu človeku, ktorý ho bude robiť s láskou a nadšením," prezradil.



Aj snahou keramikárky Márie Malinovej je predstaviť zložitý proces výroby kachlíc. "Na remeselných trhoch často dostávam otázky typu – môžem si to vypáliť v rúre, spravíte mi to a zajtra si môžem prísť po to, natriete mi to farbou? Takto to nefunguje, a preto som sa rozhodla priblížiť ľuďom v priamom prenose, aká je to náročná a zdĺhavá práca, aby sa o nej dozvedeli niečo viac a vedeli si predstaviť, čo všetko sa skrýva za výrobou keramiky a kachlí," opísala.



Diváci RTVS sa počas takmer dvoch mesiacov zoznámia tiež s kováčom Dušanom Klimom, modrotlačiarom Petrom Trnkom, Andreou Ponickou, ktorá spracováva ovčiu vlnu, a s Jankou Kucbeľovou, ktorá ich zasvätí do výroby ľudových krojov.



Z prihlásených uchádzačov bolo 65 percent žien, ktoré sa zaujímali predovšetkým o výrobu keramiky, krojov, spracovanie vlny a drotárstvo. Mužov lákalo hlavne kováčstvo a modrotlač.



"Prekvapili nás motivácie niektorých adeptov. Stretli sme sa so ženou, ktorá je pomerne úspešná v IT oblasti, ale plánuje z nej odísť a venovať sa drotárstvu. Prihlásili sa dievčatá a mladé ženy, ktoré sa chceli učiť kováčskemu remeslu, a mladí muži, ktorým učarovala modrotlač. Aj mnoho ľudí v staršom veku sa chcelo naučiť novým veciam. Neverili sme, koľko ľudí chce manuálne pracovať," priblížil manažér produkcie Peter Krajčír.



To, ako sa učňom darilo a ktorým z nich remeslo zmení život, uvidia diváci Jednotky každý utorok o 20.30 h od 23. októbra do 18. decembra. Rozhlasovú podobu relácie Remeslo má zlaté dno bude od 25. októbra každý štvrtok po 9.30 h vysielať aj Rádio Regina.