RTVS prinesie špeciálne vysielanie z inaugurácie prezidentky Čaputovej

Bratislava 7. júna (TASR) - RTVS pripravila na 15. júna pri príležitosti inaugurácie prezidentky SR komplexné televízne a rozhlasové vysielanie. Od 10.55 h na Jednotke a Rádiu Slovensko ponúkne divákom nielen oficiálny ceremoniál, ale aj zákulisie inaugurácie či Prezidentského paláca, sprievodnú atmosféru a rozhovory s hosťami. TASR o tom informovala PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.



RTVS ako oficiálny vysielateľ inaugurácie bude pokrývať slávnostný deň nastupujúcej prezidentky minútu po minúte v televíznom aj rozhlasovom vysielaní. Sobotný priamy prenos sa začne z bratislavskej Reduty, kde počas slávnostnej schôdze Národnej rady SR zloží Zuzana Čaputová prezidentský sľub. Následne Jednotka odvysiela prehliadku čestnej stráže na Hviezdoslavovom námestí a ekumenickú bohoslužbu v Dóme sv. Martina. Po jej skončení bude priamy prenos pokračovať spred Prezidentského paláca, v ktorom Andrej Kiska symbolicky odovzdá palác novej prezidentke. RTVS bude v priamom prenose vysielať aj slávnostnú recepciu. Televíznym vysielaním budú divákov sprevádzať Janette Štefánková, Ľubomír Bajaník a Viliam Stankay.



Lákadlom pre divákov Jednotky bude pohľad do zákulisia Prezidentského paláca. V pripravenom dokumente sa diváci dozvedia o histórii Grasalkovičovho paláca, prostredníctvom televíznych kamier nazrú do jeho miestností, v ktorých sa pohybovala aj Mária Terézia a prezident nedávno prijal významných svetových politikov ako francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú či amerického ministra zahraničných vecí Mikeho Pompea.



Aj Rádio Slovensko bude pokrývať inauguráciu v živom vysielaní. V štúdiu v pyramíde Slovenského rozhlasu moderátor Juraj Jedinák privíta viacerých hostí, medzi nimi aj politológa Erika Lášticu z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Z Reduty, Dómu sv. Martina a spred Prezidentského paláca sa priamo do vysielania prihlásia traja redaktori.



Technickú časť televízneho vysielania zabezpečí takmer 80 profesionálov. V rámci štúdií zriadených priamo v epicentrách udalostí bude 36 kameramanov, päť osvetľovačov, štyria strihači, 12 technikov a štyria režiséri. Celý priebeh inaugurácie bude snímať 34 kamier a prinášať divákom cez štyri prenosové vozy, štyri DSNG satelitné vozy a tri elektrické agregáty.



"RTVS urobí maximum pre to, aby naši poslucháči a diváci dostali všetky potrebné informácie súvisiace s týmto mimoriadne významným štátnickým aktom," priblížil riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Vahram Chuguryan. "Prostredníctvom televíznych kamier im ukážeme každý detail, tak, aby mali pocit, že sedia v prvom rade a osobne sa zúčastňujú slávnostnej inaugurácie a všetkých sprievodných akcií. Máme pripravené aj prekvapenie, ktoré prezradíme v úvode priameho prenosu, a tiež bonus na záver. Takže sa skutočne oplatí pozerať celý vyše štvorhodinový priamy prenos z inaugurácie prezidentky SR," dodal.