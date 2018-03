Vysielanie Rádia Slovakia International oslavuje štvrťstoročie

Cudzojazyčné vysielanie nadviazalo na programy v slovenčine, ktoré si krajania žijúci vo svete mohli naladiť už 4. januára 1993, teda hneď po vzniku samostatnej SR.

Bratislava 29. marca (TASR) - Vysielanie Rádia Slovakia International (RSI) oslavuje štvrťstoročie. Vo štvrtok uplynie 25 rokov odvtedy, čo v rozhlasovom éteri zaznela po prvý raz zvučka RSI v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a neskôr i v španielskom jazyku. TASR o tom informoval Stanislav Čačko zo sekcie marketingu a komunikácie RTVS.



Podľa generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka by vysielanie do zahraničia malo byť súčasťou plnohodnotného portfólia každého verejnoprávneho média. "Toto poslanie od samého začiatku vnímal ako jednu zo svojich priorít aj Slovenský rozhlas, a tak ako sa vyvíjalo Slovensko, vyvíjalo sa aj Rádio Slovakia International," povedal.



Táto programová služba RTVS dnes prezentuje Slovensko, jeho históriu, kultúru, prírodné krásy a sprostredkúva aktuálne dianie poslucháčom na celom svete. Od Latinskej Ameriky, Kanady, USA, cez západnú Európu až po Rusko, Čínu, Japonsko, Afriku, Austráliu a Nový Zéland. "Mnohí z poslucháčov oceňujú úprimnosť, profesionalitu a bezprostrednosť redaktorov RSI, ktorých považujú za slovenských diplomatov v rozhlasovom éteri," povedala šéfdramaturgička RSI Jozefína Mikleová. V redakciách okrem Slovákov pracujú podľa jej slov aj Nemci, Rakúšania, Rusi, Kubánec, Katalánec, Belgičan, Rumunka a v anglickej sekcii i redaktor z Nového Zélandu.



Počas uplynulého roka RSI odvysielalo 8760 hodín premiérového programu a zaznamenalo vyše 4000 listov od poslucháčov. Z vysielania na krátkych vlnách sa presunulo na satelit a internet. Svoj program však naďalej šíri aj na krátkych či stredných vlnách, a to formou retransmisií prostredníctvom vysielačov v USA, Nemecku, Rusku a vo Veľkej Británii. Počúvať program RSI vo všetkých jazykových mutáciách možno i v Bratislave a okolí na FM frekvenciách 98,9 a 102,4 Mhz.