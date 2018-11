O rozhlasové frekvencie má na jeseň záujem päť uchádzačov

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu rady o pridelení frekvencií, sa bude konať v utorok 20. novembra.

Bratislava 5. novembra (TASR) – V jesennom výberovom konaní sa o 30 voľných rozhlasových frekvencií uchádzajú piati žiadatelia - traja súčasní vysielatelia a dvaja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. TASR informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Jelčová.



Rádio SiTy i Rádio Anténa Rock sa uchádzajú o frekvencie, ktoré využívajú v súčasnosti, no z rôznych dôvodov (končiaca sa platnosť licencie resp. končiaca sa maximálna doba využívania frekvencií jedným uchádzačom) sa musia opätovne prihlásiť do výberového konania. "O tri z uvoľnených frekvencií, na ktorých v súčasnosti vysiela Rádio Anténa Rock, má záujem aj spoločnosť Mirjam z Komárna, ktorá by chcela spustiť vysielanie programovej služby zameranej prevažne na náboženské programy Mária Rádió v maďarčine," informovala hovorkyňa RVR.



O ďalšie dve frekvencie požiadal RVR aj druhý z uchádzačov o novú licenciu na vysielanie – Michael Schwarz, ktorý o ňu žiada ako fyzická osoba. „Programovú službu Rádio Portus, ktorú plánuje spustiť v lokalite Námestovo a Žilina, by mali tvoriť prevažne hudobné programy," dodala Jelčová.



O kmitočet 96,3 MHz Stará Turá sa ako jediný uchádzač prihlásil koordinátorom frekvencie, vysielateľ Rádia Expres. O frekvenciu 93,9 MHz Michalovce a frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica, ktorá je prideliteľná len pre účely vysielania Rádia One, nie sú momentálne záujemcovia.



Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu rady o pridelení frekvencií, sa bude konať v utorok 20. novembra.