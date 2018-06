Sťažnosť na príhovor Kňažka v programe OTO neuznala RVR za odôvodnenú

V priamom prenose zo slávnostného galavečera OTO na obrazovke RTVS sa vo svojom príhovore, pri uvedení do siene slávy, dotkol herec Milan Kňažko aktuálnej politicko-spoločenskej situácie.

Bratislava 6. júna (TASR) – Sťažnosť na vysielanie RTVS a program OTO zo 17. marca, neuznala Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) ako opodstatnenú. Po stredajšom zasadnutí RVR o tom TASR informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.



"Išlo o dva podnety, v oboch prípadoch odzneli podľa sťažovateľov vo vysielaní tendenčné politické vyjadrenia a nevhodné sexuálne narážky," konkretizovala obsah sťažností hovorkyňa RVR.



Podobnými sťažnosťami sa zaoberala necelý týždeň po vysielaní programu aj Rada RTVS. "Odvysielaný program, i napriek trom sexistickým vetám Milana Kňažka, sa nijakým spôsobom nespreneveril svojmu verejnoprávnemu poslaniu," uviedol vtedy v rámci diskusie generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



Zároveň zdôraznil, že išlo o tri vety, nie o celý Kňažkov príhovor. "To, čo povedal na podporu mladých ľudí, organizujúcich zhromaždenia Za slušné Slovensko, to bolo úplne v poriadku," zdôraznil. "Ale tie vety o tom, že kto čo chytil, to považujem za zneužitie verejnoprávneho priestoru, za úplný suterén a niečo, čo je nehodné Milana Kňažka," povedal Rezník.



V priamom prenose zo slávnostného galavečera ankety televíznych osobností OTO na obrazovke RTVS sa vo svojom príhovore, pri uvedení do siene slávy, dotkol herec Milan Kňažko aktuálnej politicko-spoločenskej situácie. Vyjadril podporu občianskym zhromaždeniam a zároveň sa sarkasticky vyjadril na adresu rekonštrukcie vlády.